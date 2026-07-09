Пожилой петербуржец потерял свыше 95 млн рублей после звонка мошенников

В Санкт-Петербурге 79-летний житель Центрального района отдал деньги и золото телефонным мошенникам — общая сумма ущерба составила свыше 95 млн рублей, пишет «Петербург2» со ссылкой на МВД России. В полицию обратился сам пострадавший, когда осознал, что стал жертвой обмана.

По данным правоохранителей, злоумышленники терроризировали пенсионера звонками в течение нескольких недель. Они представлялись сотрудниками различных организаций. Пенсионера убедили в необходимости срочно задекларировать все накопления. Поверив мошенникам, мужчина начал передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ищет всех причастных к преступной схеме и выясняет все обстоятельства передачи ценностей.

Ранее жительница Саратовской области отдала телефонным мошенникам почти 15 млн рублей. Злоумышленники позвонили жертве под видом сотрудников ФСБ.