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09 июля 2026 в 11:40

Margo в перьях, стройная Север: кадры с фестиваля «Белые ночи» в Петербурге

Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге Фото: Пресс-служба «Русского радио»
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В Ледовом дворце Санкт-Петербурга стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи». Он проходит при поддержке «Русского радио», телеканала «РУ. ТВ» и Министерства культуры России. Участниками стали молодые артисты и блогеры.

Фестиваль уже стал традицией города на Неве. В первый день в рамках концерта «Звезды хайпа» выступили исполнители, любимые молодежной аудиторией. Вели мероприятие актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.

Звезда русского шансона Елена Север выбрала для фестиваля черный блестящий облегающий комбинезон, подчеркивающей все достоинства фигуры.

«Я очень люблю фитнес, пилатес. Для меня спорт — это жизнь», — поделилась она секретами красоты с NEWS.ru.

Блогер Виолетта Чиковани вышла на сцену в тапочках и бигудях, «по-домашнему». Певица MIA BOYKA выбрала белый романтичный образ. Артистка призналась, что в своей жизни много «хайповала», но сейчас относится к такой популярности осторожно. Григорий Лепс спел дуэтом с певцом Akmal'. При этом исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отказался от общения с прессой. Предполагается, что артист устал от вопросов о расставании с юной возлюбленной Авророй Кибой.

9 июля фестиваль продолжится концертом «Звезды русского радио», в котором примут участие мэтры российской эстрады.

Фото с концерта «Звезды хайпа» фестиваля «Белые ночи» — в фотогалерее NEWS.ru.

Актриса Яна Кошкина на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Актриса Яна Кошкина на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Леша Свик на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певец Леша Свик на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Актриса Яна Кошкина, певец Юрий Киселев и актриса, певица Елена Север на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Актриса Яна Кошкина, певец Юрий Киселев и актриса, певица Елена Север на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Чибинс и певица Светлана Чертищева (Betsy) на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Чибинс и певица Светлана Чертищева (Betsy) на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица Бьянка на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певица Бьянка на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица MIA BOYKA на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певица MIA BOYKA на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Akmal на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певец Akmal на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Владимир Киселев и актриса, певица Елена Север на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певец Владимир Киселев и актриса, певица Елена Север на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец HOLLYFLAME на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певец HOLLYFLAME на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица MILANA STAR на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певица MILANA STAR на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица MELISA на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певица MELISA на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Зрители на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Зрители на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Григорий Лепс на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певец Григорий Лепс на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Блогер Виолетта Чиковани на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Блогер Виолетта Чиковани на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Севак на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Певец Севак на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
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Виктория Колодонова
В. Колодонова
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