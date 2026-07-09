Margo в перьях, стройная Север: кадры с фестиваля «Белые ночи» в Петербурге

Margo в перьях, стройная Север: кадры с фестиваля «Белые ночи» в Петербурге

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи». Он проходит при поддержке «Русского радио», телеканала «РУ. ТВ» и Министерства культуры России. Участниками стали молодые артисты и блогеры.

Фестиваль уже стал традицией города на Неве. В первый день в рамках концерта «Звезды хайпа» выступили исполнители, любимые молодежной аудиторией. Вели мероприятие актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.

Звезда русского шансона Елена Север выбрала для фестиваля черный блестящий облегающий комбинезон, подчеркивающей все достоинства фигуры.

«Я очень люблю фитнес, пилатес. Для меня спорт — это жизнь», — поделилась она секретами красоты с NEWS.ru.

Блогер Виолетта Чиковани вышла на сцену в тапочках и бигудях, «по-домашнему». Певица MIA BOYKA выбрала белый романтичный образ. Артистка призналась, что в своей жизни много «хайповала», но сейчас относится к такой популярности осторожно. Григорий Лепс спел дуэтом с певцом Akmal'. При этом исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отказался от общения с прессой. Предполагается, что артист устал от вопросов о расставании с юной возлюбленной Авророй Кибой.

9 июля фестиваль продолжится концертом «Звезды русского радио», в котором примут участие мэтры российской эстрады.

Фото с концерта «Звезды хайпа» фестиваля «Белые ночи» — в фотогалерее NEWS.ru.