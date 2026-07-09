Margo в перьях, стройная Север: кадры с фестиваля «Белые ночи» в Петербурге
Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
В Ледовом дворце Санкт-Петербурга стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи». Он проходит при поддержке «Русского радио», телеканала «РУ. ТВ» и Министерства культуры России. Участниками стали молодые артисты и блогеры.
Фестиваль уже стал традицией города на Неве. В первый день в рамках концерта «Звезды хайпа» выступили исполнители, любимые молодежной аудиторией. Вели мероприятие актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.
Звезда русского шансона Елена Север выбрала для фестиваля черный блестящий облегающий комбинезон, подчеркивающей все достоинства фигуры.
«Я очень люблю фитнес, пилатес. Для меня спорт — это жизнь», — поделилась она секретами красоты с NEWS.ru.
Блогер Виолетта Чиковани вышла на сцену в тапочках и бигудях, «по-домашнему». Певица MIA BOYKA выбрала белый романтичный образ. Артистка призналась, что в своей жизни много «хайповала», но сейчас относится к такой популярности осторожно. Григорий Лепс спел дуэтом с певцом Akmal'. При этом исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отказался от общения с прессой. Предполагается, что артист устал от вопросов о расставании с юной возлюбленной Авророй Кибой.
9 июля фестиваль продолжится концертом «Звезды русского радио», в котором примут участие мэтры российской эстрады.
Фото с концерта «Звезды хайпа» фестиваля «Белые ночи» — в фотогалерее NEWS.ru.
Актриса Яна Кошкина на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Леша Свик на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Актриса Яна Кошкина, певец Юрий Киселев и актриса, певица Елена Север на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Чибинс и певица Светлана Чертищева (Betsy) на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица Бьянка на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица MIA BOYKA на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Akmal на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Владимир Киселев и актриса, певица Елена Север на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец HOLLYFLAME на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица MILANA STAR на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певица MELISA на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Зрители на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Григорий Лепс на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Блогер Виолетта Чиковани на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»
Певец Севак на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба «Русского радио»