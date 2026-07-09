Депутат Милонов рассказал, как действовать при встрече с автоподставщиками Депутат Милонов: при встрече с автоподставщиками необходимо вызывать полицию

При встрече со злоумышленниками на дороге необходимо сразу вызывать сотрудников полиции, посоветовал в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, любая автоподстава рассчитана на то, что ее жертва начнет нервничать, для этого на нее оказывается сильное психологическое давление.

В подобных ситуациях важно не поддаваться панике, не пытаться решить «на месте» и не попадать под влияние злоумышленников. Самый простой способ избавиться от подставщиков — просто вызвать полицейских, которые этих субъектов вычисляют на раз-два, — пояснил парламентарий.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль рассказал, что только специальные шерифы, которые будут проводить страховое расследование, смогут снизить число подставных аварий в России. По его мнению, доказать автоподставы по камерам невозможно, поскольку аферисты сегодня активно используют «одноразовые» машины.

До этого в Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы.