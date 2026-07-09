Самолет НАТО «шпионит» под боком у России Самолет-разведчик НАТО был замечен над Черным морем

Самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II замечен над нейтральными водами в южной части Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. Борт взлетел с аэродрома в Констанце.

Самолет-разведчик курсирует с запада на восток и обратно в южной части акватории Черного моря над нейтральными водами, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран, — сказал собеседник агентства.

До этого тот же самолет совершал полеты в районе Калининградской области, используя воздушное пространство Литвы и Польши, а также нейтральные воды Балтийского моря. Накануне у границ России также был замечен Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий британским ВВС.

Ранее сообщалось, что НАТО начнет использовать платформу Palantir Maven с элементами ИИ для мониторинга передвижений российских войск. Система, уже применяемая Минобороны Великобритании, объединяет данные стран Альянса для выявления слабых мест в оборонных стратегиях.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО квалифицирует Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности. Она подчеркнула экзистенциальный и системный характер противостояния Альянса с Москвой.