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09 июля 2026 в 14:09

Самолет НАТО «шпионит» под боком у России

Самолет-разведчик НАТО был замечен над Черным морем

Фото: Markus Mainka/Global Look Press
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Самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II замечен над нейтральными водами в южной части Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. Борт взлетел с аэродрома в Констанце.

Самолет-разведчик курсирует с запада на восток и обратно в южной части акватории Черного моря над нейтральными водами, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран, — сказал собеседник агентства.

До этого тот же самолет совершал полеты в районе Калининградской области, используя воздушное пространство Литвы и Польши, а также нейтральные воды Балтийского моря. Накануне у границ России также был замечен Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий британским ВВС.

Ранее сообщалось, что НАТО начнет использовать платформу Palantir Maven с элементами ИИ для мониторинга передвижений российских войск. Система, уже применяемая Минобороны Великобритании, объединяет данные стран Альянса для выявления слабых мест в оборонных стратегиях.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО квалифицирует Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности. Она подчеркнула экзистенциальный и системный характер противостояния Альянса с Москвой.

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