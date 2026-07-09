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09 июля 2026 в 14:15

Мать-детоубийца из Ачинска рассказала о последних минутах жизни дочери

Пятилетняя девочка из Ачинска звала на помощь, когда ее душила собственная мать

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
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Жительница Ачинска, признавшаяся в убийстве собственного пятилетнего ребенка, рассказала следователям, что девочка кричала и звала на помощь, когда она душила ее. Она добавила, что специально выбрала для убийства такое место, где труп дочери могли бы найти и похоронить, передает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Все произошло довольно быстро. Я решила ее тут убить, чтобы нашли труп и похоронили. <...> Конечно, звала [на помощь], — заявила обвиняемая.

Женщина добавила, что держала рот и нос дочери закрытыми еще 15 минут после того, как та перестала подавать признаки жизни. Ей казалось, что она еще жива. После убийства женщина автостопом добралась через Красноярск и Томск до Новосибирска, где в конечном итоге ее обнаружила полиция. Суд заключил подозреваемую под стражу.

Ранее женщина объяснила мотив своего поступка. С ее слов, она испытывала неприязнь к ребенку, своей матери и супругу. Следствие установило, что в семье часто возникали бытовые ссоры.

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