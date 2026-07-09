Названо имя второго подозреваемого в убийстве покушавшейся на Ермолаева Вторым подозреваемым в убийстве покушавшейся на Ермолаева стал Виталий Жикович

Вторым подозреваемым в убийстве Анастасии Березовской, которая считается главной фигуранткой покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, оказался Виталий Жикович, сообщил прокурор на заседании суда по избранию меры пресечения первому фигуранту — сотруднику ГУР Владиславу Реуту. По версии следствия, 3 июля Реут и Жикович вывезли в лес Березовскую, которая сама села к ним в машину, где застрелили ее со спины, заседание транслировал телеканал «Общественное. Новости».

Подозреваемый действовал вместе со своим сообщником Виталием Жиковичем, — заявил прокурор.

Установлено, что тело Березовской закопали у села Юров в Бучанском районе Киевской области. Реут сам указал место захоронения следствию. Согласно данным прокуратуры, Березовская прибыла на Украину из Германии 1 июля. При этом защита Реута настаивает, что он не был непосредственным исполнителем убийства.

Ранее депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков заявил, что покушение на Ермолаева в Монако могло быть организовано по заказу президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По его словам, все было спланировано по «чисто украинскому почерку: громко, нагло и с размахом».