Четыре человека пропали без вести после инцидента с моторной лодкой

Четыре человека пропали без вести после инцидента с моторной лодкой Лодка с пятью пассажирами перевернулась в Якутии

Моторная лодка «Обь» перевернулась в Якутии, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел недалеко от поселка Угоян — на борту находились пять человек, один из них смог выбраться на берег. Судьба остальных четырех пассажиров остается неизвестной.

Спасатели обнаружили вещи, которые могли находиться в лодке. Поисковая операция продолжается, к ней привлечены сотрудники МЧС и местные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Кызыле разыскивают двух пропавших школьниц. В масштабных поисках участвуют 140 человек — полицейские, волонтеры, водолазы, а также дроны. Правоохранители выяснили, что дети могли находиться на берегу реки Енисей в районе дамбы на Колхозной улице.

После появилась информация, что тело одной из школьниц нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Позднее в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района было обнаружено тело второй девочки. Уточнялось, что расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км.