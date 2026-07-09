Тестя зарезал, а бабушку и тещу застрелил: тройное убийство в Таганроге

Тестя зарезал, а бабушку и тещу застрелил: тройное убийство в Таганроге

Экс-полицейского, подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге, задержали в Ростове-на-Дону. У мужчины и ранее были проблемы с законом. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Бракоразводный процесс

Утром 9 июля СМИ сообщили, что 44-летний житель Таганрога Евгений Утесов мог зарезать 64-летнего тестя, а 60-летнюю тещу и 86-летнюю бабушку жены — застрелить из карабина «Сайга». После этого он скрылся на автомобиле. Для поимки силовиками был объявлен план «Перехват».

«По данным следствия, в ночное время 9 июля 2026 года в частном домовладении в городе Таганроге обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти», — подтверждали в СКР.

По предварительным данным, отец Утесова Леонид тоже может быть причастен к преступлению. С места ЧП они уехали вместе.

Преступление было совершено на фоне бракоразводного процесса. Супруги не могли поделить имущество, кроме того, встал вопрос о дальнейшем воспитании троих детей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мстительный бывший полицейский

Евгений ранее служил в правоохранительных органах. Но, по словам местных жителей, был уволен из-за сокрытия факта преступления — якобы Евгений в 2002 году избил человека, нанеся ему средний вред здоровью, пишет Telegram-канал Baza.

После увольнения мужчина открыл в Таганроге автошколу «Новое время», передает Telegram-канал Don Mash. Но два года назад она была закрыта после публикации разоблачения от блогера Гаспара Авакяна.

Авакян утверждал, что в автошколе предлагали купить права за 25 тысяч рублей, а на деле сотрудники брали деньги, но с МРЭО ничего не решали. После скандала у «Нового времени» отобрали лицензию.

Блогеру Авакяну через некоторое время спалили машину. Тогда он подозревал, что произошедшее — месть со стороны опального предпринимателя.

Telegram-канал «Блокнот Таганрог» пишет, что Евгений также управлял автошколой «Курьер» и комплексом «Наутилус», но записаны они были на тестя.

Жена-депутат

Бывшая жена задержанного — депутат городской думы Оксана Гончарова. Она занимает свой пост с 2014 года, входит в комиссию по самоуправлению.

По информации источников «Блокнота Таганрог», еще до развода мужчина завел любовницу, а бывшую жену избивал и угрожал ей.

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