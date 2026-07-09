Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 06:00

Гастроэнтеролог рассказала, с какими продуктами нельзя совмещать лекарства

Гастроэнтеролог Кашух: с грейпфрутом и помело нельзя совмещать лекарства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Грейпфрут и помело не рекомендуется употреблять одновременно с лекарствами, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, яблоки и груши, в свою очередь, могут замедлять всасывание некоторых препаратов.

Самый известный «нарушитель спокойствия» — грейпфрут. В его соке содержатся вещества, которые блокируют ферменты, участвующие в расщеплении многих лекарств. Из-за этого препарат дольше остается в организме, а его концентрация в крови может стать слишком высокой. В результате возрастает риск побочных эффектов: от боли в мышцах при приеме некоторых статинов до чрезмерного снижения давления или нарушений сердечного ритма. Похожим, хотя и менее выраженным действием обладают помело и горькие севильские апельсины, — поделилась Кашух.

Она предупредила, что людям, принимающим лекарства для профилактики и лечения тромбозов, важно внимательно следить за потреблением зелени. По словам врача, шпинат, петрушка, брокколи, листовая капуста и другие зеленые овощи содержат витамин K, который способствует свертыванию крови и может увеличить риск тромбообразования.

Осторожность нужна и с продуктами, богатыми клетчаткой. Яблоки, груши, малина, смородина, цельнозерновые, зелень и многие овощи полезны для кишечника, однако большое количество пищевых волокон может замедлять всасывание некоторых лекарств. Например, препараты левотироксина рекомендуют принимать утром натощак, а завтракать только спустя 30–60 минут, — добавила Кашух.

Она подчеркнула, что квашеная капуста, ферментированные соевые продукты и некоторые виды бобовых содержат тирамин. По словам специалиста, сочетание этих продуктов с ингибиторами моноаминоксидазы — редкой группой антидепрессантов — может привести к резкому повышению артериального давления, вплоть до гипертонического криза.

Ранее психолог Екатерина Абрамова заявила, что вкусы из детства не лечат тревожность, а лишь временно успокаивают, после чего стресс возвращается. По ее словам, такой подход создает замкнутый круг: за кратковременным облегчением всегда следует чувство вины и новые переживания.

Здоровье
врачи
советы
лекарства
еда
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot
Армия России разбомбила локомотивы с оружием ВСУ
Врач рассказала, как не спутать обморок на жаре и инсульт
«Чтоб ты сдохла»: Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса
Политолог Демчук раскрыл скрытые цели и главные темы саммита НАТО
Президент Литвы прокомментировал слова Трампа о Гренландии
Военэксперт ответил, построит ли Украина заводы для производства Patriot
В США спрогнозировали цены на нефть после новых ударов по Ирану
«Большая работа»: глава ПКР раскрыл секрет побед российских паралимпийцев
Таксист разбился насмерть, вылетев с моста и перевернувшись
Бойцы ВСУ пытались убить мирного жителя на скутере
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, какое оружие исчезнет в Европе из-за США
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели режим ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.