Гастроэнтеролог рассказала, с какими продуктами нельзя совмещать лекарства Гастроэнтеролог Кашух: с грейпфрутом и помело нельзя совмещать лекарства

Грейпфрут и помело не рекомендуется употреблять одновременно с лекарствами, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, яблоки и груши, в свою очередь, могут замедлять всасывание некоторых препаратов.

Самый известный «нарушитель спокойствия» — грейпфрут. В его соке содержатся вещества, которые блокируют ферменты, участвующие в расщеплении многих лекарств. Из-за этого препарат дольше остается в организме, а его концентрация в крови может стать слишком высокой. В результате возрастает риск побочных эффектов: от боли в мышцах при приеме некоторых статинов до чрезмерного снижения давления или нарушений сердечного ритма. Похожим, хотя и менее выраженным действием обладают помело и горькие севильские апельсины, — поделилась Кашух.

Она предупредила, что людям, принимающим лекарства для профилактики и лечения тромбозов, важно внимательно следить за потреблением зелени. По словам врача, шпинат, петрушка, брокколи, листовая капуста и другие зеленые овощи содержат витамин K, который способствует свертыванию крови и может увеличить риск тромбообразования.

Осторожность нужна и с продуктами, богатыми клетчаткой. Яблоки, груши, малина, смородина, цельнозерновые, зелень и многие овощи полезны для кишечника, однако большое количество пищевых волокон может замедлять всасывание некоторых лекарств. Например, препараты левотироксина рекомендуют принимать утром натощак, а завтракать только спустя 30–60 минут, — добавила Кашух.

Она подчеркнула, что квашеная капуста, ферментированные соевые продукты и некоторые виды бобовых содержат тирамин. По словам специалиста, сочетание этих продуктов с ингибиторами моноаминоксидазы — редкой группой антидепрессантов — может привести к резкому повышению артериального давления, вплоть до гипертонического криза.

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