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09 июля 2026 в 10:36

Россиян предупредили, какая ошибка грозит потерей пенсионных накоплений

НАПФ: слишком частая смена фондов грозит потерей дохода от пенсионных накоплений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком частая смена негосударственных фондов может обернуться потерей дохода от пенсионных накоплений, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» председатель Совета НАПФ и финансист Аркадий Недбай. Он посоветовал делать это максимум раз в пять лет.

Процедура смены фонда без потери инвестиционного дохода возможна не чаще одного раза в пять лет — в период фиксации дохода. Год такого перехода лучше заранее уточнить в своем фонде. Пенсионные накопления по системе обязательного пенсионного страхования могут находиться либо в Социальном фонде России, где ими управляет ВЭБ.РФ, либо в одном из негосударственных пенсионных фондов. Для перехода в другой НПФ нужно заключить договор с новым фондом и подать заявление через «Госуслуги» или в отделении СФР, — подчеркнул Недбай.

Перед переходом в новую программу эксперт посоветовал сначала уточнить, где именно находятся накопления. Если они уже размещены в НПФ, их можно перевести в программу долгосрочных сбережений — это даст более гибкие условия, а в отдельных случаях и досрочное получение средств. При выборе фонда важно оценивать доходность за последний год, показатели за длительный период и удобство цифровых сервисов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что бывшим летчикам и шахтерам повысят пенсии с 1 августа 2026 года. Он также отметил, что перерасчет затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и граждан, которым в июле исполнилось 80 лет.

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