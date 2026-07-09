Визит медведицы с двумя медвежатами в гости к полярникам попал на видео

Визит медведицы с двумя медвежатами в гости к полярникам попал на видео Сотрудники станции «Северный полюс — 42» сняли на видео семейство белых медведей

Ученые с дрейфующей станции «Северный полюс — 42» засняли на видео визит белой медведицы с двумя медвежатами, сообщили РИА Новости в Арктическом и антарктическом НИИ. По словам собеседника агентства, полярники уже не в первый раз видят эту троицу в восточном полушарии.

Судя по кадрам, медвежата пока что ни на шаг не отходят от матери и внимательно изучают окружающий мир, повторяя за ней все движения. Однако полярники соблюдают максимальную осторожность, ведь хищники подошли вплотную к жилым модулям.

Один медвежонок непоседа — все время норовит завалиться на спину и подрыгать лапами. Второй кажется более серьезным, но тоже любит пошалить, — отметили сотрудники станции.

Ранее медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе в поселке Снежногорский Амурской области. Хищник приходит на частную территорию уже несколько дней. По рассказам сельчан, медведь спокойно разгуливал по центральным улицам поселка и не боялся людей. В общей сложности лесной хищник загрыз 80 перепелов и 48 кур.