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09 июля 2026 в 11:41

Визит медведицы с двумя медвежатами в гости к полярникам попал на видео

Сотрудники станции «Северный полюс — 42» сняли на видео семейство белых медведей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ученые с дрейфующей станции «Северный полюс — 42» засняли на видео визит белой медведицы с двумя медвежатами, сообщили РИА Новости в Арктическом и антарктическом НИИ. По словам собеседника агентства, полярники уже не в первый раз видят эту троицу в восточном полушарии.

Судя по кадрам, медвежата пока что ни на шаг не отходят от матери и внимательно изучают окружающий мир, повторяя за ней все движения. Однако полярники соблюдают максимальную осторожность, ведь хищники подошли вплотную к жилым модулям.

Один медвежонок непоседа — все время норовит завалиться на спину и подрыгать лапами. Второй кажется более серьезным, но тоже любит пошалить, — отметили сотрудники станции.

Ранее медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе в поселке Снежногорский Амурской области. Хищник приходит на частную территорию уже несколько дней. По рассказам сельчан, медведь спокойно разгуливал по центральным улицам поселка и не боялся людей. В общей сложности лесной хищник загрыз 80 перепелов и 48 кур.

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