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09 июля 2026 в 11:36

Пару из Иркутской области поздравили с 65-летием семейной жизни

Мэр Братска Дубровин поздравил местных жителей с 65-летием семейной жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мэр Братска Александр Дубровин посетил ветеранов Василия и Марию Абрамович — он поздравил их с 65-летием семейной жизни, пишет Angarsky. Глава города наградил пару местных жителей медалью «За любовь и верность».

Супруги познакомились в 1960 году. Сейчас у них двое детей, трое внуков и трое правнуков. Градоначальник пожелал паре долголетия, здоровья и отличного настроения. Ветераны в свою очередь поделились секретом крепкой семьи — он заключается в уважении, взаимопонимании и поддержке.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую выплату в размере 20 тыс. рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более. Она направила соответствующее обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

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