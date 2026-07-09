Технолог дал советы, как сохранить свежесть мяса в знойные дни Технолог Сараев посоветовал сразу убирать в холодильник купленное в жару мясо

В знойные дни рекомендуется приобретать мясо в последнюю очередь, а по приезде домой сразу убрать его в холодильник, посоветовал технолог Михаил Сараев. По его словам, переданным «Газетой.Ru», продукт может перегреться и испортиться даже за очень короткий срок.

Главное правило летом — не прерывать холодовую цепь. В магазине мясо стоит приобретать в последнюю очередь, перед кассой. После покупки мясную продукцию желательно как можно быстрее доставить домой и убрать в холодильник. Если дорога от магазина занимает больше 20–30 минут, особенно в сильную жару, лучше использовать термосумку или сумку-холодильник с аккумуляторами холода, — порекомендовал Сараев.

Он отметил, что при выборе мяса следует ориентироваться не на усредненные сроки, а на рекомендации производителя. Эксперт добавил, что оптимальная температура для этого охлажденного продукта — от +2 до +6 градусов.

Ранее врач Ирина Волгина предупредила, что молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремовой начинкой представляют особую угрозу в жаркую погоду. По ее словам, мясные изделия, подвергшиеся недостаточной термической обработке, тоже несут в себе риски.