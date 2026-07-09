Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 10:54

Технолог дал советы, как сохранить свежесть мяса в знойные дни

Технолог Сараев посоветовал сразу убирать в холодильник купленное в жару мясо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В знойные дни рекомендуется приобретать мясо в последнюю очередь, а по приезде домой сразу убрать его в холодильник, посоветовал технолог Михаил Сараев. По его словам, переданным «Газетой.Ru», продукт может перегреться и испортиться даже за очень короткий срок.

Главное правило летом — не прерывать холодовую цепь. В магазине мясо стоит приобретать в последнюю очередь, перед кассой. После покупки мясную продукцию желательно как можно быстрее доставить домой и убрать в холодильник. Если дорога от магазина занимает больше 20–30 минут, особенно в сильную жару, лучше использовать термосумку или сумку-холодильник с аккумуляторами холода, — порекомендовал Сараев.

Он отметил, что при выборе мяса следует ориентироваться не на усредненные сроки, а на рекомендации производителя. Эксперт добавил, что оптимальная температура для этого охлажденного продукта — от +2 до +6 градусов.

Ранее врач Ирина Волгина предупредила, что молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремовой начинкой представляют особую угрозу в жаркую погоду. По ее словам, мясные изделия, подвергшиеся недостаточной термической обработке, тоже несут в себе риски.

Общество
советы
продукты
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.