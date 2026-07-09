Появились подробности, как СБУ готовила теракт у подъезда военного СБУ планировала ударом дрона убить военнослужащего России на входе в дом

Служба безопасности Украины планировала с помощью дрона с самодельной бомбой убить российского военного в момент его входа в жилой дом в Краснодаре, сообщила ФСБ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, украинские спецслужбы предварительно выявили график передвижений военнослужащего и адрес его проживания в многоэтажном доме.

Планировалось совершить ДТА (диверсионно-террористический акт) в момент входа его в подъезд с применением дрона, оборудованного СВУ ударного действия с поражающими элементами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Краснодаре россиянина, который готовил теракт с применением дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Также Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Минобороны РФ, обещая продолжение романа с куратором. До этого россиянка была вовлечена в противоправную деятельность в 2024 году через мессенджер и должна была собирать информацию о перемещениях офицера и проводить разведку объектов в Москве и Санкт-Петербурге для последующих терактов.