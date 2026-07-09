Названо возможное условие передачи США дальнобойных ракет Tomahawk для ФРГ

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин допустил, что администрация президента США Дональда Трампа может продать Германии дальнобойные ракеты Tomahawk, однако их фактическое применение или передача третьим сторонам будут отложены на неопределенный срок. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в настоящее время данное оружие еще может пригодиться самим Соединенным Штатам в конфликте на Ближнем Востоке.

Если Трамп продаст Tomahawk ФРГ, то при его администрации Берлин не сможет их использовать. Вопрос с ракетами с повестки не снят. Когда возникают какие-то проблемы, как, например, с Ираном, Tomahawk сразу становятся нужны американцам. Но неизвестно, какие будут приоритеты у другой администрации Белого дома. Я допускаю, что Трамп может продать ракеты, а правительство Германии не осмелится передать их Украине. Но следующая американская администрация сможет дать зеленый свет на такие действия, — пояснил Блохин.

Он добавил, что западные партнеры привыкли действовать по единому сценарию, где США выполняют роль флагмана, а остальные страны лишь следуют в фарватере, как это уже было с передачей других вооружений. По словам политолога, пример с ракетами Taurus наглядно демонстрирует эту зависимость.

ФРГ была на грани передачи Украине ракет Taurus. Но в Берлине не осмелились на это, потому что не было консолидированной позиции на Западе. Сначала американцы должны выступить как флагман, а потом все остальные за ними тянутся. Тогда Трамп вопрос с Tomahawk поставил на стоп. Но продажу ракет пока исключать нельзя ни в коем случае, — заключил Блохин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что власти ФРГ договорились с США о приобретении и размещении Tomahawk. По его словам, это решение закрывает важный стратегический пробел в обороноспособности страны.