Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 12:40

Названо возможное условие передачи США дальнобойных ракет Tomahawk для ФРГ

Политолог Блохин допустил продажу США Tomahawk Германии с отсрочкой применения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин допустил, что администрация президента США Дональда Трампа может продать Германии дальнобойные ракеты Tomahawk, однако их фактическое применение или передача третьим сторонам будут отложены на неопределенный срок. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в настоящее время данное оружие еще может пригодиться самим Соединенным Штатам в конфликте на Ближнем Востоке.

Если Трамп продаст Tomahawk ФРГ, то при его администрации Берлин не сможет их использовать. Вопрос с ракетами с повестки не снят. Когда возникают какие-то проблемы, как, например, с Ираном, Tomahawk сразу становятся нужны американцам. Но неизвестно, какие будут приоритеты у другой администрации Белого дома. Я допускаю, что Трамп может продать ракеты, а правительство Германии не осмелится передать их Украине. Но следующая американская администрация сможет дать зеленый свет на такие действия, — пояснил Блохин.

Он добавил, что западные партнеры привыкли действовать по единому сценарию, где США выполняют роль флагмана, а остальные страны лишь следуют в фарватере, как это уже было с передачей других вооружений. По словам политолога, пример с ракетами Taurus наглядно демонстрирует эту зависимость.

ФРГ была на грани передачи Украине ракет Taurus. Но в Берлине не осмелились на это, потому что не было консолидированной позиции на Западе. Сначала американцы должны выступить как флагман, а потом все остальные за ними тянутся. Тогда Трамп вопрос с Tomahawk поставил на стоп. Но продажу ракет пока исключать нельзя ни в коем случае, — заключил Блохин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что власти ФРГ договорились с США о приобретении и размещении Tomahawk. По его словам, это решение закрывает важный стратегический пробел в обороноспособности страны.

Мир
США
Германия
Tomahawk
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.