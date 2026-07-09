Мерц выклянчил у США ракеты Tomahawk Мерц: ФРГ договорилась с США о приобретении и размещении ракет Tomahawk

На саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о приобретении и размещении американских крылатых ракет Tomahawk, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. Это решение, по его словам, закрывает важный стратегический пробел в обороноспособности страны. Трансляция выступления политика велась на сайте бундестага.

Тем самым мы закрываем важный стратегический пробел в нашей обороне. И одновременно мы будем работать над тем, чтобы разработать собственные европейские системы и разместить их в Европе, — заявил Мерц.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия увеличивает военные расходы с целью подготовки к конфликту с Россией. Так он прокомментировал слова Мерца о выросших в два раза расходах страны на оборону. По мнению Рара, немецкое правительство проигнорировало многолетнюю стратегию избегания долгов.

До этого глава социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что обвал рейтинга популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца оказался беспрецедентным на фоне допущенных им ошибок. По его словам, нынешний лидер Германии игнорирует мнение граждан и прислушивается только к своим приближенным.