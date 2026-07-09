Добронравов ответил, будет ли влиять на выбор профессии внуков

Актер Федор Добронравов заявил, что не планирует влиять на выбор профессии внуков, сообщает KP.RU. По его словам, своим детям он также не мешал в поиске жизненного пути.
Не хочу и не стану ничего им диктовать. И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать, — сказал Добронравов.
По его словам, главный принцип в воспитании — личный пример. Актер также отказался от звания примерного семьянина, заявив, что у каждого союза есть свои плюсы и минусы.
Ранее сын актеров Валерия Золотухина и Ирины Линдт Иван стал членом труппы «Современника». Он определился с профессией еще после окончания девятого класса, а в 2021 году поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова.