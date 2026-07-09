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09 июля 2026 в 12:50

Добронравов ответил, будет ли влиять на выбор профессии внуков

Актер Добронравов признался, что не планирует влиять на выбор профессии внуков

Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка-2» Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка-2» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Актер Федор Добронравов заявил, что не планирует влиять на выбор профессии внуков, сообщает KP.RU. По его словам, своим детям он также не мешал в поиске жизненного пути.

Не хочу и не стану ничего им диктовать. И детям не диктовал, чтобы они шли в актерство. Дети сами выбирали, и внуки сами будут выбирать, — сказал Добронравов.

По его словам, главный принцип в воспитании — личный пример. Актер также отказался от звания примерного семьянина, заявив, что у каждого союза есть свои плюсы и минусы.

Ранее сын актеров Валерия Золотухина и Ирины Линдт Иван стал членом труппы «Современника». Он определился с профессией еще после окончания девятого класса, а в 2021 году поступил в Московскую театральную школу Олега Табакова.

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