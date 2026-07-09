Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 12:48

Захарова призвала Берлин завершить войну

Захарова: Берлину пора прекратить агрессивную войну руками Киева

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия должна прекратить вести агрессивную войну руками украинских властей, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она ответила на призыв посольства ФРГ остановить боевые действия.

Тут посольство ФРГ рассказало нам о проблемах с бензином и что надо прекращать, как они выразились, «агрессивную войну». Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима, — заявила Захарова.

Она также призвала немецких дипломатов пользоваться общественным транспортом. Дипломат в том числе предложила им вспомнить, как завершилась Великая Отечественная война и какая судьба ждала бандеровцев.

Ранее Захарова заявила, что руководство НАТО рассматривает Украину лишь как инструмент для достижения геополитических целей. По ее мнению, лидеры Запада игнорируют нужды простых европейцев. Она отметила, что в 2026 году Североатлантический альянс пообещал выделить Украине €70 млрд в рамках военной помощи. Аналогичную сумму НАТО планирует собрать в 2027 году.

Власть
Германия
Украина
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.