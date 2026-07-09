Германия должна прекратить вести агрессивную войну руками украинских властей, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она ответила на призыв посольства ФРГ остановить боевые действия.

Тут посольство ФРГ рассказало нам о проблемах с бензином и что надо прекращать, как они выразились, «агрессивную войну». Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима, — заявила Захарова.

Она также призвала немецких дипломатов пользоваться общественным транспортом. Дипломат в том числе предложила им вспомнить, как завершилась Великая Отечественная война и какая судьба ждала бандеровцев.

Ранее Захарова заявила, что руководство НАТО рассматривает Украину лишь как инструмент для достижения геополитических целей. По ее мнению, лидеры Запада игнорируют нужды простых европейцев. Она отметила, что в 2026 году Североатлантический альянс пообещал выделить Украине €70 млрд в рамках военной помощи. Аналогичную сумму НАТО планирует собрать в 2027 году.