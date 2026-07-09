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09 июля 2026 в 11:59

В КПРФ отреагировали на слова Трампа о коммунизме

Депутат Ющенко: слова Трампа о коммунизме не нужно воспринимать всерьез

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Molly Riley/White House/Global Look Press
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Слова президента США Дональда Трампа, что он мог бы стать величайшим коммунистом, не стоит воспринимать всерьез, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от КПРФ Александр Ющенко. По его словам, американский лидер непоследователен в своих высказываниях.

У Трампа эпатаж бежит впереди его мысли. Вчера он был антикоммунистом, сегодня заявляет про какие-то коммунистические интересы. На самом деле, американский президент — это шоумен от политики, который сначала говорит одно, а потом любая его договоренность может перевернуться на пресс-конференции в самолете. Я бы серьезно к этому не относился, ведь у нас свои задачи и свои цели. Другое дело, что огромная империалистическая держава, которая пытается наложить свою руку на весь мир, развязывая войны и свою циничную, агрессивную колониальную политику, возглавляется, мягко говоря, странным человеком. От его импульсивности может зависеть принятие важных решений. Это достаточно опасная тенденция, — высказался Ющенко.

Ранее на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что мог бы стать величайшим коммунистом в истории наравне с Владимиром Лениным, если бы коммунизм нужно было «продать как идею». Так он ответил на вопрос, почему считает коммунизм угрозой.

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