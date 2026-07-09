Звезда «Бригады» высказалась о возможном выдвижении в Госдуму Актриса Екатерина Гусева заявила, что не готова баллотироваться в Госдуму

Народная артистка России Екатерина Гусева рассказала NEWS.ru, что, в отличие от коллеги по сериалу «Бригада» Дмитрия Дюжева, никогда не планировала баллотироваться в Госдуму. Актриса отметила, что государственную деятельность трудно совмещать со съемками и концертами.

Госдума — это не мой путь. Я чувствую себя нужной зрителю, поэтому вы можете меня увидеть в кадре и на сцене. Например, осенью в Большом зале Кремлевского дворца состоится мой юбилейный концерт (9 июля Екатерине Гусевой исполняется 50 лет. — NEWS.ru), — высказалась собеседница.

Гусева входит в состав Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. По словам актрисы, она испытывает тревогу за засилье нецензурной лексики в речи молодежи. Это наносит урон русской культуре, убеждена Екатерина.

Мои тревоги связаны с дискредитацией русского языка ненормативной лексикой в повседневной жизни. То, что раньше было стыдно, сегодня вдруг стало модно и «нормой». С этим надо что-то делать, — сообщила она.

Ранее Гусева выразила мнение, что люди должны помогать друг другу — в этом и заключается их предназначение. По ее мнению, взаимовыручка и любовь делают мир вокруг лучше.

Также Екатерина Гусева предположила, что формула благополучия заключается в умении жить сегодняшним днем. По словам актрисы, осознав это, она стала намного счастливее.