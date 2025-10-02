Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья

Секрет счастья заключается в умении жить сегодняшним днем, заявила заслуженная артистка России Екатерина Гусева в беседе с Пятым каналом. По словам актрисы, она уже много лет живет только «здесь и сейчас».

Я живу здесь и сейчас. Я счастлива и понимаю это. Ничего не хочу, только сохранить то, что есть сегодня. И так я думаю уже много лет. И мне кажется, это такой секрет счастья, — поделилась Гусева.

Ранее священник Андрей Бондарев заявил, что муж и жена должны служить друг другу для сохранения крепкого и счастливого брака. Задача первого — трудиться, чтобы обеспечивать свою семью, в то время как женщине необходимо создавать уют в доме и воспитывать детей, считает батюшка. Он выделил главные составляющие счастливого брака — искреннюю любовь, взаимоуважение и доверие.

До этого психосоматолог Екатерина Тур отмечала, что объятия на регулярной основе снижают уровень стресса у человека. По ее словам, во время такого ритуала мозг человека перестраивается — объятия смягчают реакцию на стресс: выработка кортизола снижается, а активность мозга смещается в зоны, ответственные за принятие решений и возникновение позитивных эмоций. В результате человек ощущает спокойствие и умиротворение.