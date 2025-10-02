Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 18:36

Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья

Актриса Гусева: формула счастья заключается в умении жить сегодняшним днем

Екатерина Гусева Екатерина Гусева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Секрет счастья заключается в умении жить сегодняшним днем, заявила заслуженная артистка России Екатерина Гусева в беседе с Пятым каналом. По словам актрисы, она уже много лет живет только «здесь и сейчас».

Я живу здесь и сейчас. Я счастлива и понимаю это. Ничего не хочу, только сохранить то, что есть сегодня. И так я думаю уже много лет. И мне кажется, это такой секрет счастья, — поделилась Гусева.

Ранее священник Андрей Бондарев заявил, что муж и жена должны служить друг другу для сохранения крепкого и счастливого брака. Задача первого — трудиться, чтобы обеспечивать свою семью, в то время как женщине необходимо создавать уют в доме и воспитывать детей, считает батюшка. Он выделил главные составляющие счастливого брака — искреннюю любовь, взаимоуважение и доверие.

До этого психосоматолог Екатерина Тур отмечала, что объятия на регулярной основе снижают уровень стресса у человека. По ее словам, во время такого ритуала мозг человека перестраивается — объятия смягчают реакцию на стресс: выработка кортизола снижается, а активность мозга смещается в зоны, ответственные за принятие решений и возникновение позитивных эмоций. В результате человек ощущает спокойствие и умиротворение.

Россия
актрисы
секреты
счастье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.