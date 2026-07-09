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09 июля 2026 в 12:43

В Кремле выразили обеспокоенность ухудшением ситуации вокруг Ирана

Песков: в России наблюдают значительное осложнение ситуации вокруг Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия видит значительное осложнение ситуации вокруг Ирана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, США в любом случае смогут решить проблему ближневосточного конфликта. Брифинг Пескова транслировался на платформе МАКС.

Несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее военный эксперт Константин Сивков выразил мнение, что США не смогут долго вести военные действия против Ирана из-за ограниченного количества боеприпасов. В то же время он предположил, что Вашингтон попал в ситуацию, где отступление невозможно.

До этого американский лидер Дональд Трамп по завершении своего визита в Анкару сообщил, что у США есть множество способов одержать победу в конфликте с Ираном. При этом он отметил, что не знает, может ли очередная эскалация обернуться полномасштабным военным столкновением.

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