Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 11:49

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июля: где сбои в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 9 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 9 июля

Новые жалобы на неполадки с мобильным интернетом в России ежедневно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи пишут о неработоспособности онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В четверг, 9 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 500 на момент публикации.

Сформировалась следующая география распространения жалоб, регионы идут приблизительно в порядке убывания по численности обращений: Москва, Московская, Ростовская, Омская, Свердловская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Самарская, Саратовская, Иркутская, Архангельская, Воронежская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Оренбургская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Краснодарский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский, Красноярский края, Новосибирская область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 9 июля

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, «нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения связи необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета связь не пропадает полностью — работают звонки и СМС. Кроме того, полноценно работают приложения и сайты из белого списка.

В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

Читайте также:

Атака ВСУ на Ставрополье 9 июля: что известно, пожар на промобъекте, жертвы

Семейные трагедии, отношение к СВО, новые роли: где сейчас Дмитрий Дюжев

Атака ВСУ на Тверь сегодня, 9 июля: подробности, пожар на нефтебазе, жертвы

Общество
мобильный интернет
сбои
замедления
ограничения
жалобы
белые списки
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.