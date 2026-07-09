Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июля: где сбои в России

Сегодня, 9 июля, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 9 июля

Новые жалобы на неполадки с мобильным интернетом в России ежедневно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи пишут о неработоспособности онлайн-сервисов, мессенджеров, сайтов и приложений.

В четверг, 9 июля, согласно статистике, мобильный интернет не работает в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет около 500 на момент публикации.

Сформировалась следующая география распространения жалоб, регионы идут приблизительно в порядке убывания по численности обращений: Москва, Московская, Ростовская, Омская, Свердловская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Самарская, Саратовская, Иркутская, Архангельская, Воронежская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Оренбургская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Краснодарский, Ставропольский, Приморский, Хабаровский, Красноярский края, Новосибирская область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 9 июля

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, «нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения связи необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета связь не пропадает полностью — работают звонки и СМС. Кроме того, полноценно работают приложения и сайты из белого списка.

В него входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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