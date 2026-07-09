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09 июля 2026 в 11:50

Трех краснокнижных нерп выпустили на волю на побережье Ладожского озера

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press
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В Ленинградской области специалисты выпустили на волю трех ладожских кольчатых нерп после реабилитации в Центре спасения морских млекопитающих на территории Водоканала, пишет «КП-Петербург» со ссылкой на комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. Двух подросших самок и самца вернули на побережье Ладожского озера. Животных, занесенных в Красную книгу, нашли весной 2026 года в критическом состоянии.

В апреле, когда нерп привезли в центр, их вес составлял от пяти до девяти килограммов. За несколько месяцев специалисты выходили зверей: они набрали необходимую массу, научились добывать рыбу и перестали зависеть от человека. Теперь они могут подолгу находиться в воде, не выходя на сушу, и не ищут контакта с людьми — это главные признаки того, что животные готовы к возвращению в дикую природу, — отметили в комитете.

Выпустить нерп решили у западного берега Ладоги не просто так — там начинается нерест ряпушки, которой они питаются. Рыба сейчас особенно доступна, и молодым хищникам будет проще прокормиться в первые дни на воле.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Гатчинском округе Ленинградской области выпустили на волю около трех сотен серых куропаток. По его словам, этих птиц, занесенных в региональную Красную книгу, традиционно отпускают в естественную среду с 2018 года — уже девятый год подряд.

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