Искали с арматурой: пропавших в Туве девочек нашли мертвыми

Тела девочек, которых более недели искали в Туве, нашли в реке Енисей. Пока основная версия гибели не связана с криминалом. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Сначала нашли обувь

По данным Telegram-канала Mash, 12-летние сестры ушли гулять вечером 1 июля в родном Кызыле. С тех пор они не выходили на связь с родителями. На поиски выдвинулись сотни волонтеров, сотрудников полиции и МЧС.

Сначала удалось найти обувь и телефоны девочек, а теперь — и их самих в районе села Сукпак Кызылского района. В ближайшее время родственникам предстоит опознать тела.

Министр внутренних дел по Республике Юрий Завьялов подтвердил, что девочки найдены мертвыми.

«К сожалению, нехорошая новость. В ходе поисковых мероприятий нашими волонтерами, поисковыми группами и правоохранительными органами были обнаружены тела девочек. Сейчас следственно-оперативная группа документирует все обстоятельства произошедшего», — сообщил министр.

Обследовали 118 км

В местном главке отметили, что в ходе поисковой операции силовикам и спасателям пришлось обследовать более 100 км линии берега.

«До прибытия в оперативный штаб руководители на катере прошли по реке Енисей маршрут от Кызыла до Шагонара протяженностью около 118 километров. Во время следования проводилось визуальное обследование береговой линии и акватории реки», — уточняли в пресс-службе УМВД.

В полиции рассказали, что всего в поисковой операции участвовали 28 сотрудников. Использовалось шесть служебных машин и одна резиновая лодка.

Ворвались с арматурой

В поисковой операции задействовали все возможные методы — даже штурмовали частный дом по наводке гадалки и проникали на территорию тюрьмы, пишет Mash. Из-за этого УМВД призывало доверять только официальной информации.

«МВД по Республике Тыва призывает жителей сохранять спокойствие, доверять исключительно официальной информации и оказывать содействие поисковым группам только законными способами», — призывали в местном главке.

Издание Tuva Online сообщало, что 6 июля в полицию обратился 76-летний житель Кызыла. Пенсионер пожаловался, что глубокой ночью некие самоуправцы проникли в его жилище. По словам заявителя, они схватили его за руки и выволокли на улицу, произвели обыск в доме, перевернув все вещи, вели себя агрессивно. У некоторых из них в руках находилась арматура. В адрес пожилого мужчины при этом звучали угрозы.

Полиция начала проверку по этому инциденту.

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