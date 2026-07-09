Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге на полях VI Международной промышленной выставки ИННОПРОМ

Пашинян раскрыл детали встречи с Мишустиным в Екатеринбурге Пашинян сообщил, что договорился с Мишустиным по запрету на импорт товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что в ходе переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, состоявшихся 6 июля в Екатеринбурге, сторонам удалось сдвинуться в вопросе ограничений на импорт армянских товаров. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог проходил в конструктивном и доверительном ключе, однако конкретные параметры достигнутых решений он пока раскрывать не стал, предложив дождаться их фактической реализации.

Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели, — заявил он.

Ранее Мишустин заявил, что власти России рассчитывают, что новое правительство Армении обеспечит поступательное развитие отношений между странами. Также премьер-министр РФ отметил, что поездка Пашиняна в Екатеринбург стала его первым зарубежным визитом после парламентских выборов.