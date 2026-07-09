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09 июля 2026 в 09:35

Летнее варенье по-турецки: мешаю клубнику с лимоном — прямо как конфитюр

Фото: D-NEWS.ru
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Беру клубнику, сахар и лимон — и варю турецкое варенье-конфитюр, в котором ягоды остаются целыми, а сироп — густым и прозрачным. Все просто: клубнику засыпаю сахаром и оставляю на ночь, затем варю на медленном огне 30 минут, добавляю сок лимона и лимонную кислоту, варю еще 5 минут и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: варенье с целыми ягодами клубники, прозрачным густым сиропом и насыщенным ягодным ароматом — идеально к чаю, на блинчики или как десерт.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг клубники, 2 кг сахара, сок 1 лимона, лимонная кислота на кончике ножа. Клубнику переберите, промойте, удалите плодоножки. Засыпьте сахаром и оставьте на ночь. Поставьте на минимальный огонь, доведите до кипения, снимая пену, варите 30 минут. Добавьте лимонные сок и кислоту, аккуратно перемешайте, варите еще 5 минут. Разлейте по чистым сухим банкам, оставьте на солнце на 2–3 дня, затем закройте крышками и уберите на хранение.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — даже те, кто не любит клубничное варенье, просили добавки! Ягоды остаются целыми, сироп — прозрачным. Кстати, можно использовать замороженную клубнику.

Проверено редакцией
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кулинария
рецепты
ягоды
Мария Левицкая
М. Левицкая
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