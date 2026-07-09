Как правильно мариновать огурцы самыми быстрыми способами — за 15–30 минут

Хочется малосольных огурчиков, а ждать сутки нет сил? Есть способы, которые сокращают процесс до 15–30 минут. Главный секрет быстрого маринования — тонкая нарезка или механическое воздействие, которые помогают огурцам быстрее пустить сок. Чем мельче нарезаны огурцы и чем активнее их перемешивают, тем быстрее они пропитываются маринадом. Мы собрали четыре самых быстрых способа, которые точно вас выручат.

Рецепт № 1: огурцы в пакете с сухим маринадом — готовы через час

Самый популярный и простой способ. Никакой воды вообще, только пакет, соль, специи и сами огурцы. Они выделяют сок и маринуются в нем же. Минимум посуды, максимум аромата.

На 500–700 г огурцов вам понадобится 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 3–4 дольки чеснока, пучок свежего укропа и, по желанию, 1 ч. л. тертого хрена или горчицы в зернах.

Хорошенько промойте огурцы и срежьте у них кончики с обеих сторон. Нарежьте каждый плод вдоль на четыре части. Если огурцы слишком крупные, можно разрезать получившиеся четвертинки еще раз пополам.

Сложите нарезанные огурцы в плотный полиэтиленовый пакет (лучше использовать специальный пакет для заморозки с зип-замком). Добавьте туда соль, сахар, мелко порубленный укроп и пропущенный через пресс чеснок. По желанию для остроты можно добавить немного хрена или горчицы.

Завяжите пакет или закройте замок, оставив внутри немного воздуха, чтобы кусочки могли свободно перемещаться. Энергично потрясите пакет в руках в течение нескольких минут — специи и зелень должны равномерно покрыть каждый ломтик.

Оставьте пакет с огурцами прямо на кухне где-то на час. Время от времени подходите и аккуратно встряхивайте его, чтобы выделяющийся сок и маринад распределялись по овощам.

Совет: если время совсем поджимает, можно оставить их на столе на 30 минут, а следом убрать в холодильник еще на 30 — холод останавливает дальнейшее размягчение, и они остаются хрустящими.

Рецепт № 2: битые огурцы в пакете — готовы через 15–30 минут

Это еще более быстрый способ. Огурцы не просто режут, их слегка отбивают скалкой, чтобы они треснули и пустили сок буквально за считаные минуты.

На килограмм свежих огурцов возьмите 4–5 долек чеснока, пучок укропа, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. яблочного или обычного 9% уксуса и 3 ст. л. растительного масла.

У огурцов срежьте кончики и разрежьте каждый вдоль пополам. Сложите их срезом вниз в прочный пакет и слегка отбейте скалкой — так, чтобы они треснули, но не превратились в кашу. Достаньте огурцы из пакета, нарежьте их по диагонали на толстые ломтики и снова верните в пакет. Добавьте измельченный чеснок, мелко рубленный укроп, соль, сахар, уксус и масло. Пакет завяжите и как следует потрясите пару минут, чтобы каждый кусочек покрылся заправкой. Оставьте на кухне всего на 15–30 минут. Через четверть часа огурцы готовы — они остаются хрустящими, но уже полностью пропитаны чесночным маринадом.

Совет: такой вариант особенно хорош для мяса с мангала — огурцы получаются пикантными и свежими.

Битые огурцы: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: огурцы в горячем маринаде — готовы через 30–40 минут

Горячий маринад проникает в огурцы значительно быстрее холодного. Если нарезать их тонкими кружочками, они будут готовы уже через полчаса.

На 5–6 средних огурцов понадобится 200 миллилитров воды, 100 миллилитров белого винного или яблочного уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. горчицы в зернах, лавровый лист и несколько горошин черного перца.

В небольшую кастрюлю влейте воду и уксус, добавьте сахар, соль, зерна горчицы, лавровый лист и черный перец. Поставьте на огонь и нагревайте, помешивая, пока кристаллики соли и сахара полностью не растворятся.

Огурцы хорошенько промойте и нарежьте тонкими кружочками (так они замаринуются быстрее всего) или вдоль на четвертинки. Выложите нарезанные огурцы в чистую стеклянную банку. Туда же добавьте раздавленные плоской стороной ножа дольки чеснока и веточки свежего укропа.

Залейте содержимое банки горячим маринадом — жидкость должна полностью покрывать огурцы. Плотно закройте банку крышкой, дайте немного остыть и уберите в холодильник.

Благодаря высокой температуре маринада процесс идет очень быстро: тонкие кружочки сверху можно пробовать уже через 30 минут, а через 2 часа все ломтики полностью пропитаются пряным вкусом.

Совет: если хочется более насыщенного вкуса, дайте огурцам постоять в холодильнике пару часов. Но пробовать можно уже через полчаса.

Рецепт № 4: классический горячий рассол с уксусом — готовы через 4–6 часов

Если предыдущие способы кажутся слишком быстрыми и хочется более классического вкуса, подойдет традиционный горячий маринад, но в ускоренном варианте. Огурцы не режут, а заливают горячим рассолом и оставляют на несколько часов.

Перед началом готовки замочите огурцы в ледяной воде на 2 часа. Это вернет им упругость, и они получатся хрустящими. После этого вымойте плоды и срежьте хвостики с обеих сторон.

На дно чистой банки или кастрюли выложите часть зелени (листья смородины, укроп), очищенный чеснок и специи. Плотно уложите огурцы, пересыпая их оставшейся зеленью.

Налейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте соль и сахар. Доведите жидкость до кипения и подержите на огне 1–2 минуты, чтобы все крупинки полностью растворились. Снимите кастрюлю с плиты, влейте уксус, перемешайте и сразу же залейте горячим рассолом огурцы так, чтобы они были покрыты полностью.

Оставьте емкость остывать на 4–6 часов (или просто залейте их с вечера и оставьте на ночь). Как только рассол остынет, а огурцы поменяют цвет на оливковый, их можно убрать в холодильник. Традиционная хрустящая закуска готова к подаче.

Рецепты быстрых малосольных огурцов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Главные секреты: как замариновать огурцы быстро?

Для быстрых способов лучше брать небольшие плотные огурчики длиной до 10–12 сантиметров. Тонкая кожица и пупырчатая поверхность помогают им быстрее впитывать маринад. Соль должна быть только крупной каменной. Йодированная размягчает огурцы и может дать горечь. Чем тоньше нарезка, тем быстрее приготовится закуска. Особенно важно, чтобы огурцы были свежими, упругими и без признаков увядания.

Если после покупки огурцы уже не такие тугие, их можно реанимировать — залейте их ледяной водой на 2–3 часа, и они снова станут упругими и хрустящими. И еще один важный момент: в горячих способах следите, чтобы уксус добавлялся в последнюю очередь и уже после снятия маринада с огня, иначе он выпарится и вкус будет недостаточно кислым.

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