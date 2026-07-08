Лето в банке: 4 простых салата с помидорами на зиму

Салаты с помидорами: зимой заготовки выручают, когда нет времени готовить. Открыл банку — и на столе отличная холодная закуска, гарнир к мясу или заправка для супа. Мы собрали четыре простых рецепта салатов из помидоров. Закуски проверены временем, а приготовить их очень легко.

Главные правила хорошей заготовки

Томаты выбирайте мясистые и плотные, сорта вроде «сливка» или «бычье сердце». Слишком мягкие или переспелые плоды в процессе варки превратятся в кашу.

Берите обычный 9%-й уксус и крупную каменную соль. Мелкая соль «Экстра» или йодированная могут испортить консистенцию овощей и дать ненужный привкус. Стандартная пропорция уксуса — около 1 ст. л. на литр готового салата.

Банки и крышки нужно обязательно простерилизовать перед фасовкой. После закатки переверните их дном вверх и укутайте одеялом до полного остывания.

Рецепт № 1: классический салат из помидоров с луком и зеленью

Этот рецепт — база, от которой можно отталкиваться. Помидоры с луком и петрушкой в масляно-уксусной заливке — та самая закуска, которая улетает первой, стоит только открыть банку.

На 3 кг помидоров берут 1 кг репчатого лука, пучок петрушки и пучок укропа. Помидоры нарезают дольками — не слишком мелко, чтобы они не развалились, но и не крупными кусками, иначе плохо промаринуются. Лук режут тонкими полукольцами, зелень мелко рубят. В большой кастрюле смешивают овощи с зеленью, добавляют 3 ст. л. соли, 6 ст. л. сахара, 200 мл подсолнечного масла и 100 мл 9%-го уксуса. Все тщательно перемешивают и оставляют на 2–3 часа, чтобы помидоры пустили сок.

Когда овощи дали достаточно жидкости, кастрюлю ставят на средний огонь и доводят до кипения. С момента закипания салат варят ровно 10 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорел. Горячую массу сразу раскладывают по стерильным банкам, закатывают, переворачивают и укутывают до полного остывания. Хранят в прохладном темном месте.

Этот салат универсален: его можно есть просто так, добавлять в супы или тушить с мясом. К зиме вкус становится более насыщенным и глубоким.

Салаты с помидорами на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 2: салат из помидоров с болгарским перцем и луком — разноцветный и яркий

Этот салат похож на летнее рагу, только закатанное в банки. Красные помидоры, желтый или зеленый перец, белый лук — получается празднично и нарядно. А вкус — сладковатый, с приятной кислинкой от уксуса и ароматом паприки.

На 2 кг помидоров берут 1 кг сладкого болгарского перца, 2 крупные луковицы и 2 средние моркови. Помидоры нарезают крупными дольками, перец — широкими полосками, лук — полукольцами, морковь — кружочками или соломкой. Все овощи смешивают в большой кастрюле, добавляют 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 150 мл подсолнечного масла и 100 мл уксуса 9%. Для аромата кладут 2 лавровых листа и 5–6 горошин черного перца.

Салат оставляют на 2 часа, чтобы овощи пустили сок. Потом ставят на огонь, доводят до кипения и варят на среднем огне 15–20 минут. Важно, чтобы помидоры не разварились до состояния каши, поэтому помешивают аккуратно. Горячий салат раскладывают по банкам, закатывают, укутывают. Такой салат особенно хорош к картофелю или мясу — сладость перца и томатов отлично сочетается с жирными блюдами.

Рецепт № 3: помидоры в собственном соку — классика консервации

Это даже не салат в привычном смысле, а скорее способ сохранить помидоры в максимально естественном виде. Половинки томатов, залитые томатным соком, — и закуска, и основа для соусов.

На трехлитровую банку понадобится около 2 кг плотных мясистых помидоров для укладки и еще 1,5 кг мягких переспелых томатов для сока. Плотные помидоры нарезают крупными дольками или половинками и плотно укладывают в стерилизованные банки. Мягкие помидоры пропускают через мясорубку или блендер, перетирают через сито, чтобы удалить кожицу и семена. Полученный сок переливают в кастрюлю, добавляют на литр сока по 1 ст. л. соли и 2 ст. л. сахара. Доводят до кипения и варят 10 минут.

Банки с помидорами заливают кипящим соком прямо до верха, накрывают крышками и стерилизуют: литровые банки — 15 минут, трехлитровые — 25–30 минут. Потом закатывают, переворачивают и укутывают. Зимой такие помидоры можно есть просто так, добавлять в пиццу, рагу, борщ или делать на их основе томатный соус для пасты. Удобно, вкусно, незаменимо.

Рецепты салатов с помидорами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 4: салат «Пальчики оближешь» с чесноком и зеленью

Самый ароматный и пряный вариант. Чеснока, укропа и петрушки здесь много. Название говорит само за себя: после того как вы попробуете эту закуску, руки сами потянутся за добавкой.

На 2 кг помидоров берут 2 крупные луковицы, 2 головки чеснока (внимание, не зубчики, а головки!) и по большому пучку петрушки и укропа. Помидоры нарезают дольками, лук — полукольцами, зелень мелко рубят, чеснок пропускают через пресс. В большой кастрюле смешивают все это с 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 150 мл подсолнечного масла и 80 мл уксуса 9%. Для пикантности добавляют стручок острого перца (можно без семян, чтобы не слишком жгло).

Овощи оставляют на 3 часа, чтобы они обильно пустили сок. Потом доводят до кипения и варят 5–7 минут — не дольше, чтобы помидоры не потеряли форму. Сразу раскладывают по стерильным банкам, закатывают и укутывают. Этот салат — идеальная закуска к праздничному столу. Чеснок и зелень делают его невероятно ароматным, а помидоры остаются упругими и сочными.

Как подавать и с чем есть

Все эти салаты хороши и холодными, и слегка подогретыми. Открываете банку, сливаете лишний сок (его можно использовать как соус или добавить в суп) — и готово. К салатам из помидоров отлично подходят отварной картофель, запеченное мясо, любая каша или просто ломоть свежего ржаного хлеба. Если хочется сделать более праздничную подачу, добавьте свежий репчатый лук, зелень или каплю бальзамического уксуса.

Общие советы по заготовкам из помидоров

Всегда мойте помидоры тщательно, но без фанатизма, чтобы не повредить кожицу. Если томаты слишком водянистые, можно немного уварить салат — лишняя жидкость выпарится, а вкус станет более насыщенным. Не жалейте специй: перец горошком, лаврушка, гвоздика, душистый перец делают заготовки более интересными и ароматными.

И помните: с помидорами лучше недосолить, чем пересолить, — соль можно добавить при подаче, а убрать излишек уже не получится.

Пробуйте разные варианты, комбинируйте с другими овощами, добавляйте базилик или орегано. И посмотрите нашу статью о том, как правильно готовить малосольные огурцы.