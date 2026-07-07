Лечо без хлопот: три простых рецепта для заготовок на банки 1,5 литра

Лечо — это блюдо, которое легко узнать по яркому цвету и сладковато-пряному аромату. Венгры, придумавшие его, использовали лечо как гарнир к мясу или яичнице, но со временем оно перекочевало в закрома зимних заготовок по всей Европе. В каждой стране к нему добавляют что-то свое: болгары любят острый перец, румыны — копченую колбасу, а русские хозяйки часто превращают лечо в густое овощное рагу с морковью и луком. Независимо от вариаций, суть остается неизменной: сладкий перец, томаты и лук, тушенные до состояния нежной, но упругой текстуры.

Венгерское лечо: яркая классика для консервации

Этот рецепт максимально приближен к тому, что готовят в Будапеште. Здесь нет лишних овощей — только перец, томаты, лук и ароматная паприка. Главная задача — сохранить текстуру перца, чтобы он оставался упругим даже после термической обработки. Ингредиенты на 4 банки 1,5 литра: 1 кг сладкого перца (красного и желтого для цвета), 1 кг спелых помидоров, 4 луковицы, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка сладкой паприки, 1 столовая ложка сахарного песка, 2 чайные ложки крупной соли, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 50 мл рафинированного масла, 30 мл 9%-го уксуса (по желанию).

Помидоры ошпаривают кипятком, снимают кожицу и нарезают кусками, удаляя жесткую сердцевину. Перец очищают от семян и нарезают широкими полосами — примерно по 3 см. Лук шинкуют тонкими полукольцами. Чеснок измельчают ножом. В кастрюле с толстым дном разогревают масло, пассеруют лук до прозрачности, затем добавляют чеснок и паприку, перемешивая не более минуты, чтобы паприка не подгорела. Следом засыпают перец, заливают помидорами, добавляют сахар, соль, душистый перец и лаврушку. Огонь убавляют до минимального и томят полчаса, периодически помешивая, чтобы овощи не прилипали. В самом конце вливают уксус, дают покипеть 2 минуты. Горячую массу распределяют по стерильным банкам, закатывают и переворачивают вверх дном до остывания.

Калорийность на 100 г — 55 ккал.

Совет: если томаты слишком водянистые, дайте им покипеть подольше, чтобы выпарить лишнюю влагу. Уксус добавляйте только перед разливом, чтобы он сохранил свои консервирующие свойства.

Венгерское лечо: яркая классика для консервации Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лечо с баклажанами и морковью: сытный вариант для обеда

Это лечо больше напоминает рататуй, чем классическую закуску. Баклажаны делают блюдо мясистым, морковь придает сладость, а перец и томаты обеспечивают знакомый вкус. Такое лечо можно подавать как гарнир к отварному картофелю или как самостоятельное блюдо с ломтиком хлеба. Ингредиенты: 1 кг сладкого перца, 1 кг баклажанов (лучше молодых), 3 крупные моркови, 4 луковицы, 1,5 кг помидоров, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка паприки, 1 столовая ложка сахара, 2 чайные ложки соли, 60 мл растительного масла, 30 мл 9%-го уксуса.

Баклажаны нарезают кубиками, посыпают солью и оставляют на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем их промывают под проточной водой и обсушивают на полотенце. Перец режут соломкой, морковь натирают на крупной терке, лук шинкуют полукольцами. Помидоры бланшируют, снимают кожицу и пюрируют блендером. В казане разогревают масло, обжаривают лук до золотистого цвета, добавляют морковь и жарят еще 5 минут. Затем кладут баклажаны и перец, продолжают жарить, помешивая, около 7 минут. Вливают томатное пюре, добавляют паприку, сахар, соль и пропущенный через пресс чеснок. Накрывают крышкой и тушат на слабом огне 40 минут. За 5 минут до готовности добавляют уксус. Разливают по банкам, стерилизуют 20 минут, закатывают.

Калорийность на 100 г — 70 ккал.

Совет: баклажаны лучше брать молодые, с тонкой кожицей и мелкими семенами. Если они горчат, перед обжаркой их можно бланшировать в кипятке 2 минуты.

Лечо с белой фасолью: полноценное блюдо на ужин

Фасоль делает лечо настолько сытным, что его можно подавать без мяса. Сочетание сладкого перца, томатов и нежной фасоли создает гармоничный вкус, который любят и дети, и взрослые. Ингредиенты: 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 3 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 банки консервированной белой фасоли (или 300 г сухой, замоченной на ночь), 1 столовая ложка сладкой паприки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 50 мл растительного масла, 30 мл яблочного уксуса.

Лечо с баклажанами и морковью: сытный вариант для обеда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помидоры ошпаривают, очищают и протирают через сито. Перец нарезают полосками, лук — полукольцами, чеснок — пластинами. На сковороде обжаривают лук до золотистого цвета, добавляют перец и жарят 5 минут. Вливают томатное пюре, добавляют паприку, сахар, соль и чеснок, тушат 20 минут. Затем добавляют фасоль (без жидкости), перемешивают и варят еще 10 минут. В конце добавляют уксус, прогревают минуту. Разливают по банкам, стерилизуют 15 минут, закатывают.

Калорийность на 100 г — 95 ккал.

Совет: если используете сухую фасоль, замочите ее на ночь, а затем отварите до готовности без соли. Консервированную фасоль перед добавлением промойте водой, чтобы убрать лишнюю слизь.

Маленькие хитрости для идеального лечо

Во всех трех рецептах важно выбирать перец с толстыми, мясистыми стенками — он не разварится и сохранит упругость. Томаты должны быть спелыми, красными, с высокой концентрацией сахара. Паприку закладывайте на начальном этапе, чтобы ее аромат полностью раскрылся, но не держите на огне слишком долго, иначе появится горечь. Уксус всегда добавляйте в самом конце, иначе он выкипит и не выполнит роль консерванта. Банки и крышки обязательно стерилизуйте, а после закатки переворачивайте и укутывайте для медленного остывания — это усиливает герметичность. Храните заготовки в прохладном темном месте.

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