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07 июля 2026 в 13:00

Баклажаны в томатном соусе: зимой за эти баночки скажете себе спасибо — это и закуска, и гарнир, и намазка на хлеб

Фото: D-NEWS.ru
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Баклажаны в томатном соусе на зиму — это универсальная заготовка, которая станет и закуской, и гарниром, и ароматной намазкой на хлеб. Обжаренные до золотистой корочки баклажаны, тушенные в густом томатном соусе с чесноком и петрушкой, получаются невероятно вкусными и ароматными.

Для приготовления понадобится: 2 кг баклажанов, 2 кг помидоров, 1 головка чеснока, пучок петрушки, соль, перец, паприка, растительное масло.

Баклажаны нарежьте кружочками, посолите, оставьте на 20 минут, затем отожмите. Обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Помидоры пропустите через мясорубку или перебейте блендером с чесноком и петрушкой. Добавьте соль, перец, паприку. Доведите до кипения, затем добавьте баклажаны, тушите 10 минут. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала закатать баклажаны по этому рецепту. Овощи получились очень мягкими и нежными, а соус — густым. Совет: для баланса кислоты добавьте в соус 1 ч. л. сахара.

Ранее стало известно, как приготовить клубничное масло на зиму.

Проверено редакцией
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