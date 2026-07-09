«Не жить с мужем»: певица Margo рассказала об идеальной семье

Певица Margo (настоящее имя — Марго Овсянникова) призналась NEWS.ru на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи», что для нее идеально раздельное проживание с будущим мужем. Она подчеркнула, что любит жить одна.

Я хочу выйти замуж, но не жить с мужем. Я чем старше становлюсь, тем больше осознаю, как прекрасно жить одной. У меня есть сын, у его есть няня, которая заботится, а у мужа нет же няни, это мне придется заботиться. Прекрасно, что у мужа есть деньги, пусть живет в красивом доме, но не в моем. И мы встречаемся. Это идеальный вариант, — подчеркнула Margo.

Певица, известная как протеже артиста Филиппа Киркорова, добавила, что ей очень нравятся красивые актеры, она готова с ними вместе играть в кино, но выходить замуж за такого творческого человека она не планирует. Артистка воспитывает одна четырехлетнего сына Кира, имя отца ребенка она скрывает. При этом Margo мечтает выйти замуж.

Я хочу в ЗАГС, обожаю вальс Мендельсона, как только он начинает играть, я рыдаю. Меня безумно трогает это песня. Я мечтаю этот момент прожить сама, — призналась исполнительница.

Ранее Margo рассказала NEWS.ru, что финансово обеспечена настолько, что может не работать до пенсии. Она добавила, что работать ее заставляет страсть к люксовым вещам.