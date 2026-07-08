Заливаю цветную капусту сливками — и в духовку. К ужину подаю гратен с сыром: тает во рту — идеальный гарнир к мясу

Заливаю цветную капусту сливками — и в духовку. К ужину подаю гратен с сыром: тает во рту — идеальный гарнир к мясу

Беру цветную капусту, сливки, сыр и чеснок — разбираю на соцветия, заливаю сливочно-чесночным соусом, посыпаю тертым сыром и запекаю до золотистой хрустящей корочки. Получается обалденная вкуснятина: капуста нежная, кремовая, пропитанная сливочным соусом, с аппетитной сырной шапкой, которая при запекании становится румяной и хрустящей. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и сытного блюда без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг цветной капусты, 200 мл сливок (20–30%), 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха. Капусту разберите на соцветия, бланшируйте в кипящей воде 3–5 минут, откиньте на дуршлаг. В форму для запекания выложите капусту, залейте сливками, смешанными с измельченным чесноком, солью, перцем и мускатным орехом. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 190 °C 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот гратен — даже те, кто не любит цветную капусту, просили добавки! Сливочный соус и сыр делают ее невероятно вкусной. Кстати, можно добавить бекон для сытности.