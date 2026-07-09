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09 июля 2026 в 10:50

МЧС сообщило о поисках двух девушек в парке Уссурийска

В парке Уссурийска спасатели ищут двух пропавших во время купания девушек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Уссурийске спасатели ищут двух девушек, которые, предположительно, утонули во время купания в искусственном водоеме, сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю. По данным ведомства, информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях.

Инцидент произошел в искусственном водоеме, расположенном на территории парка отдыха и спорта «Радужный». Предположительно, во время купания пропали девушки 2008 и 2005 годов рождения.

Третью девушку 2006 года рождения удалось спасти. Сотрудники базы вытащили ее из воды и передали прибывшей на место бригаде скорой помощи.

Ранее в Туве обнаружили тела двух пропавших девочек в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км. Оба села расположены на берегу Енисея. От Сукпака до Ийи-Тала по трассе А-162 можно добраться примерно за 50 минут. Девочки пропали в Кызыле. От места их исчезновения до Сукпака около 17 км, а до Ийи-Тала — примерно 85 км.

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