На Сахалине нашли тело пропавшего рыбака

На юге Сахалина завершились поиски рыбака, пропавшего в конце июня на озере Буссе, сообщили в региональном управлении МЧС России. Тело мужчины обнаружили водолазы.

По данным ведомства, рыбак исчез 29 июня. Он вышел на резиновой лодке на озеро Буссе в Корсаковском районе, после чего перестал выходить на связь. К поисковой операции были привлечены сотрудники МЧС Сахалинской области, специалисты управления по делам ГО и ЧС Корсаковского района, а также спасательные суда «Бахтияр» и «Калас». Спасатели обследовали акваторию озера, береговую линию и использовали беспилотную авиацию.

Ранее стало известно, что спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонар.

Позже в СУ СК по региону сообщили, что тела девочек обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км. Оба села расположены на берегу Енисея. От Сукпака до Ийи-Тала по трассе А-162 можно добраться примерно за 50 минут.