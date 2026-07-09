МЧС предупредило о выходе рек из берегов в Иркутской области

МЧС предупредило о выходе рек из берегов в Иркутской области

МЧС предупредило о возможном выходе рек из берегов в Иркутской области из-за проливных дождей, которые Гидрометцентр прогнозирует с 10 по 14 июля. Ведомство призывает жителей к осторожности из-за резкого повышения уровня воды.

В области прогнозируется резкий подъем уровня воды в реках из-за проливных дождей, которые гидрометцентр обещает с 10 по 14 июля. Уровень воды может вырасти на реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности, не приближаться к водоемам и следить за оперативной информацией от спасательных служб. В случае ухудшения обстановки возможно введение режима повышенной готовности в наиболее подверженных подтоплениям муниципалитетах.

Ранее власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Гергебильского района из-за сильного подтопления населенных пунктов. В нескольких селах муниципалитета фиксируется критический и непрерывный подъем уровня воды в местных реках.