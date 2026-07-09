Появились новые детали об активности номера исчезнувшего Усольцева

Активность номера телефона главы семьи Усольцевых Сергея связана с возможным переходом сим-карты к другому человеку, заявил в беседе с aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, передачу номера другому человеку регулирует оператор связи, процесс может занимать от трех месяцев до года в зависимости от региона.

Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил, и так номер перешел к другому человеку, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что пропавший в тайге Красноярского края Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. Как рассказал его знакомый, уральский медик Валентин Дегтярев, он поддерживал общение с мужчиной в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля.

До этого знакомый Усольцева по имени Валентин заявил, что недавно предприниматель проявлял активность в социальных сетях. По словам мужчины, он проверил активность профиля Усольцева с помощью специального бота и получил подтверждение, что вход в аккаунт производился недавно.