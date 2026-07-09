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09 июля 2026 в 10:43

В Госдуме ответили, может ли начальник вызвать сотрудника из отпуска

Депутат Чернышов: вернуть сотрудника из отпуска можно только с его согласия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работодатель может вернуть сотрудника из отпуска только с его согласия, заявил RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что исключение составляют несовершеннолетние и беременные — эти категории граждан вызывать из отпуска нельзя.

Ключевое правило закреплено в ст. 125 Трудового кодекса: работника можно отозвать из отпуска только с его письменного согласия. Это принципиально важный момент. Даже если у работодателя есть производственная необходимость — срочный проект, болезнь сотрудника, проверка, авария или форс-мажор, — это не дает права в одностороннем порядке прервать отпуск, — сказал Чернышов.

Депутат подчеркнул, что неиспользованная часть отпуска не сгорает и может быть использована в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий год. По его словам, за дни фактической работы начисляется заработная плата, а отпускные пересчитываются с учетом неиспользованных дней.

Ранее HR-директор Екатерина Прокушева рассказала, что работодатель не может отказать сотруднику в отпуске, если даты уже были согласованы. По ее словам, работники также не могут менять даты без согласования.

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