Варенье «Пьяная вишня» подаю даже к сырам и паштетам — старый рецепт из Австрии

Варенье «Пьяная вишня» подаю даже к сырам и паштетам — старый рецепт из Австрии

В Австрии вишню давно используют не только для десертов, но и для приготовления необычных заготовок с ликерами и коньяком. Один из самых интересных рецептов — «Пьяная вишня». Ягоды не развариваются в сиропе, а заливаются ароматной коньячной заливкой со специями, благодаря чему остаются плотными, сочными и приобретают благородный пряный вкус.

Через несколько дней сироп становится насыщенным, вишня пропитывается ароматом корицы, гвоздики и коньяка. Такую заготовку подают не только к блинам, сырникам и мороженому. Она великолепно сочетается с выдержанными сырами, мясными паштетами и хрустящими тостами.

Для приготовления понадобится: вишня — 300 г, коньяк — 300 мл, вода — 70 мл, сахар — 200 г, палочка корицы — 1/2 шт., гвоздика — 2–3 бутона.

Заранее простерилизуйте банку и крышку. Спелую плотную вишню промойте, удалите плодоножки и плотно уложите в банку. Косточки можно оставить — они придают заготовке легкий миндальный аромат.

В сотейнике соедините воду с сахаром, доведите до кипения и варите 2–3 минуты до полного растворения сахара. Снимите сироп с огня, немного остудите и влейте коньяк. Перемешайте и сразу залейте вишню так, чтобы сироп полностью покрыл ягоды. Добавьте в банку половину палочки корицы и бутоны гвоздики, плотно закрутите крышку, переверните банку вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания. Перед подачей дайте настояться не менее 2–3 дней.

Личный опыт

Больше всего люблю подавать такую вишню к сырной тарелке. Гости обычно ожидают обычное варенье, а получают совершенно необычное сочетание сладости, легкой кислинки, пряностей и тонкого коньячного аромата.