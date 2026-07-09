«Тяжелые минуты для каждого»: главе Тувы доложили о найденных телах девочек Ховалыг: идет процедура опознания найденных тел на реке Енисей

Идет процедура опознания двух тел, найденных на реке Енисей, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в Telegram-канале. По предварительным данным оперативных служб, они могут принадлежать ранее пропавшим девочкам.

Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас, — отметил Ховалыг.

Он подчеркнул, что на месте работают руководства МВД, МЧС и Следственного комитета. Кроме того, прибыл зампред Шолбан Сендаш, который возглавляет штаб по поискам девочек.

Ранее в СУ СК по региону сообщили, что тела обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км. Оба села расположены на берегу Енисея. От Сукпака до Ийи-Тала по трассе А-162 можно добраться примерно за 50 минут.

До этого стало известно, что спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонар.