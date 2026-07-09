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09 июля 2026 в 10:34

Терапевт объяснила, как курение влияет на результаты анализов

Терапевт Полякова: курение может повысить уровень глюкозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Курение перед сдачей анализов может повысить уровень глюкозы, рассказала RT врач-терапевт Анастасия Полякова. Она отметила, что подобные отклонения могут искажать диагностическую картину.

Например, после курения может повышаться уровень глюкозы в крови и количество лейкоцитов. Также может изменяться концентрация кортизола, адреналина и других гормонов. Кроме того, после курения может снижаться сатурация — насыщение крови кислородом, — рассказала Полякова.

Терапевт подчеркнула, что врач может принять такие изменения за клинические проявления заболевания. По ее словам, перед большинством анализов крови рекомендуется воздерживаться от курения не менее одного-двух часов.

Ранее врач Маринэ Гамбарян рассказала, что организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения. По ее словам, дыхание и кровообращение улучшаются уже в первые месяцы.

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