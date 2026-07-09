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09 июля 2026 в 13:25

Звезда «Бригады» рассказала о людях, удививших во время поездки в Донбасс

Актриса Екатерина Гусева восхитилась подвигом простых людей во время СВО

Екатерина Гусева Екатерина Гусева Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Народная артистка России Екатерина Гусева рассказала NEWS.ru, что во время поездки в Донбасс восхитилась подвигом врачей, волонтеров и простых людей, которые, рискуя жизнью, помогают фронту. По мнению актрисы, русский народ проявляет сплоченность, которая так необходима во время СВО.

Я ездила в Донбасс, и меня восхитил подвиг простых людей. Я говорю про врачей, которые оставляют семьи и уезжают оперировать, спасать российских воинов и мирных жителей. Многие, слыша прилет, бросают свои дела и бегут расчищать завалы, — высказалась Гусева.

Екатерина выразила мнение, что сейчас, как никогда раньше, кинематограф должен продвигать «русскую тему» и снимать исторические проекты. Это поможет разобраться в происходящей ситуации в стране и учесть ошибки прошлого, заверила актриса.

Чтобы разобраться с тем, что сейчас происходит, нужно оглянуться и еще раз подумать над ошибками прошлого, — заявила собеседница.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поддержал инициативу народного артиста России Владимира Машкова о фронтовых гастролях. Он осудил деятелей культуры, которые не выезжают с гуманитарной помощью в новые регионы.

Также Запашный выступил против звезд шоу-бизнеса, которые проигнорировали премьеру фильма об СВО «У края бездны». Он отметил важность картины, которая рассказывает о боях за Мариуполь и отражает реальность фронтовой жизни.

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