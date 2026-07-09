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09 июля 2026 в 10:28

Легко, вкусно, полезно: 3 салата с редисом на каждый день

Легко, вкусно, полезно: 3 салата с редисом на каждый день Легко, вкусно, полезно: 3 салата с редисом на каждый день Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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С приходом тепла рука так и тянется к свежим овощам, и первым в этом списке неизменно оказывается редис. Этот корнеплод почти полностью состоит из воды, а его калорийность не превышает 20 ккал на 100 г, что делает его идеальным выбором для здорового меню. При этом в нем скрыта внушительная порция клетчатки, витаминов группы В и РР, а также ценные микроэлементы — калий, магний и железо. Редис помогает организму бороться с вирусами благодаря природным фитонцидам и мягко стимулирует пищеварение. Мы подобрали для вас три рецепта салатов с редисом для перекуса, похудения и хорошего настроения!

Салат с редисом и огурцом — дуэт свежести

Здесь главный секрет в правильной нарезке и простой заправке. Огурец добавляет дополнительную сочность, а сметана смягчает легкую горчинку редиски. Салат с редисом и огурцом отлично подходит в качестве гарнира к горячим мясным блюдам или запеченной рыбе.

Список продуктов:

  • редис — 200 г;

  • огурец свежий — 150 г;

  • сметана жирностью 10% — 60 г;

  • укроп с петрушкой — по небольшому пучку;

  • соль — на ваше усмотрение.

Как готовить:

  1. Овощи ополосните под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Редис нарежьте максимально тонкими кружочками, а огурец — продолговатыми дольками.

  3. Зелень порубите как можно мельче, чтобы она отдала свой аромат заправке.

  4. Сложите все компоненты в миску, слегка посолите, добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.

Энергетическая ценность: 40–50 ккал на 100 г (зависит от жирности сметаны).

Чем полезен: огурец поставляет организму калий и поддерживает водный баланс. В сочетании с редисом получается легкий «чистящий» дуэт: клетчатка обоих овощей мягко активизирует работу кишечника, а витамин С укрепляет стенки сосудов.

Салат с редисом и огурцом — дуэт свежести Салат с редисом и огурцом — дуэт свежести Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат с редисом и яйцом — сытный и быстрый

Благодаря вареным яйцам салат с редисом превращается в полноценное блюдо. Его часто готовят как легкий ужин, потому что он отлично утоляет голод, но при этом не создает тяжести в желудке.

Потребуются:

  • редис — 200 г;

  • огурец — 150 г;

  • яйца куриные — 3 шт.;

  • лук зеленый — 30 г;

  • сметана 15% — 30 г;

  • майонез (по желанию) — 15 г;

  • соль, молотый перец — по вкусу.

Пошаговый процесс:

  1. Яйца залейте холодной водой и варите ровно 8 минут после закипания, затем переложите в ледяную воду для легкой очистки.

  2. Нарежьте редис тонкими полукольцами, огурец — такими же кусочками, а очищенные яйца — средними кубиками.

  3. Зеленый лук измельчите как можно тоньше — он даст нужную пикантность.

  4. Смешайте подготовленные ингредиенты в большой пиале.

  5. Для заправки соедините сметану с майонезом (можно использовать только сметану, если хотите меньшую калорийность), поперчите, посолите и полейте салат. Дайте ему постоять в холодильнике 10 минут перед подачей.

Калорийность: около 54–60 ккал на 100 г.

В чем польза: яйца — это источник высококачественного белка, витаминов А и D. А редис усиливает их усвояемость и поддерживает энергетический обмен, что особенно важно в межсезонье.

Салат с редисом и яйцом — сытный и быстрый Салат с редисом и яйцом — сытный и быстрый Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат с редисом и зеленым луком — острый и витаминный

Салат с редисом и зеленым луком — настоящий хит для любителей ярких вкусов. Зеленый лук вносит приятную остроту и витаминный заряд. Особенно хорош такой салат с горячим картофелем или мясом с мангала.

Что берем:

  • редис — 250 г;

  • яйца вареные — 2 шт.;

  • лук зеленый — 40 г (крупный пучок);

  • укроп свежий — 30 г;

  • сметана 20% — 60 г;

  • соль — по вкусу.

Готовим в несколько движений:

  1. Нарежьте редис тонкими слайсами, а яйца — небольшими кубиками.

  2. Перья зеленого лука и веточки укропа мелко покрошите — лука должно быть много, именно он делает вкус ярким.

  3. Объедините все нарезанные продукты в одной миске, заправьте сметаной, добавьте соль и перемешайте до однородного распределения заправки.

Пищевая ценность: примерно 55 ккал на 100 г.

Полезные свойства: зеленый лук усиливает антибактериальные свойства редиса за счет фитонцидов и добавляет порцию витамина С. Редис, в свою очередь, богат омега-3 и кремнием — элементами, которые необходимы для здоровья суставов и стабильной работы нервной системы.

Салат с редисом и зеленым луком — острый и витаминный Салат с редисом и зеленым луком — острый и витаминный Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Важные детали для идеального результата

С чем готовить редис? Он отлично дружит с любыми овощами, мясом, рыбой и даже крупами. Если смешать его с жирной сметаной, раздражение слизистых от эфирных масел будет минимальным.

Кому стоит ограничить порцию? Из-за эфирных масел и горчичных соединений редис может действовать агрессивно на желудок. Диетологи советуют исключить его при обострении гастрита, язвы, панкреатита и при камнях в желчном пузыре. Рекомендованная суточная норма — не более 200–300 г.

Полезная хитрость: если после нарезки редис отдает излишней горечью, просто залейте его ледяной водой на четверть часа — вся острота уйдет, а хруст останется.

Ранее мы поделились 3 рецептами легких салатов на скорую руку.

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