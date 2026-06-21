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21 июня 2026 в 10:43

Для стройных и занятых: 3 легких салата на скорую руку

Для стройных и занятых: 3 легких салата на скорую руку Для стройных и занятых: 3 легких салата на скорую руку Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Если времени на готовку в обрез, а домашние ждут ужина, выручают блюда, которые собираются за считаные минуты. Легкие салаты на скорую руку не требуют длительного отваривания, запекания или экзотических продуктов, они всегда получаются удачными — и в будний вечер, и перед приходом гостей. Делимся тремя беспроигрышными вариантами, которые наглядно показывают: правильное питание — это быстро, сытно и очень вкусно. Главное правило — никакого майонеза, только легкие заправки, чтобы сохранить пользу и свежесть каждого ингредиента.

Базовый легкий овощной салат на скорую руку с тунцом

Это блюдо по праву считается классикой экспресс-кухни: никакой термической обработки, все компоненты доступны круглый год, а сочетание рыбы и хрустящих овощей дает идеальный баланс. Тунец обеспечивает сытость, а овощная нарезка добавляет сочность и приятную текстуру. Отличный выбор для тех, кто ищет легкий вкусный салат на скорую руку без майонеза и с высоким содержанием белка.

Продукты:

  • консервированный тунец (в собственном соку) — 1 банка (чистый вес около 180–200 г);

  • помидоры черри — 200 г (примерно 10–12 штук);

  • огурец свежий — 150 г (1–2 средних плода);

  • перец болгарский сладкий — 150 г (1 крупный стручок);

  • листовой салат (айсберг или готовая смесь) — 100 г;

  • лук красный (салатный) — 50 г (половина небольшой головки);

  • масло оливковое первого отжима — 2 ст. ложки (30 мл);

  • сок лимона — 1 ст. ложка (15 мл);

  • соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Освободить тунца от жидкости, переложить в миску и разобрать вилкой на довольно крупные фрагменты.

  2. Подготовить овощи: черри разрезать на половинки, огурец и перец нарезать кубиками средней величины, красный лук — очень тонкими полукольцами.

  3. В просторной посуде объединить салатные листья, всю нарезку и кусочки тунца.

  4. Отдельно смешать оливковое масло с лимонным соком, приправить солью и перцем.

  5. Полить салат получившейся смесью и очень бережно перемешать, чтобы листья не потеряли форму.

Энергетическая ценность (на 100 г готового блюда): примерно 85 ккал.

Польза: данная версия легкого овощного салата на скорую руку служит превосходным источником легкоусвояемого белка и ценных жирных кислот омега-3, а также покрывает суточную потребность в клетчатке и витаминном комплексе из свежих овощей.

Нарядный легкий праздничный салат на скорую руку с копченой курицей

Когда нужно накрыть стол буквально за несколько минут до прихода гостей, этот вариант становится настоящим спасением. Копченая грудка дает глубокий пикантный аромат, сладковатая кукуруза и свежий огурец придают сочность, а заправка из сметаны с горчицей по вкусу не уступает майонезу, но гораздо полезнее. Это лучший пример легкого праздничного салата на скорую руку, который выглядит достойно на торжественном столе.

Продукты:

  • грудка куриная копченая — 200 г;

  • кукуруза консервированная (зерна без жидкости) — 150 г;

  • огурец свежий — 150 г (1–2 штуки);

  • яйца куриные, сваренные вкрутую, — 2 штуки (общей массой около 100 г);

  • сметана жирностью 10–15% — 100 г (основа для заправки);

  • горчица дижонская (зернистая) — 1 ч. ложка (5 г);

  • соль, перец черный молотый — добавляются по вкусу.

Пошаговый процесс:

  1. Копченое мясо, огурец и очищенные вареные яйца нарезать аккуратным мелким кубиком.

  2. В глубокой емкости соединить нарезанные компоненты с кукурузными зернами.

  3. Приготовить заправочную смесь: в сметану вмешать дижонскую горчицу, добавить соль и перец.

  4. Ввести заправку в салат и тщательно, но деликатно перемешать все содержимое.

Калорийность порции весом 100 г: 125 ккал.

Полезное действие: это блюдо — настоящий белковый удар, при этом замена майонеза на сметану существенно снижает общую калорийность, делая рецепт более диетическим, но не менее вкусным.

Максимально быстрый легкий салат на скорую руку с ветчиной и редисом Максимально быстрый легкий салат на скорую руку с ветчиной и редисом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Максимально быстрый легкий салат на скорую руку с ветчиной и редисом

Этот вариант создан для тех случаев, когда счет идет на минуты, а включать плиту совершенно нет желания. Все действия укладываются в пару минут, а результат — нежный, сочный, с яркой весенней ноткой. Прекрасный образец легкого салата на скорую руку из того, что всегда можно найти в холодильнике.

Продукты:

  • ветчина или буженина постная — 250 г;

  • редис свежий — 150 г (стандартный небольшой пучок);

  • огурец грунтовый — 150 г (2–3 штуки);

  • перец болгарский (желтый или красный для цвета) — 150 г (1 стручок);

  • свежая зелень (укроп и петрушка поровну) — небольшой пучок, около 30 г;

  • масло оливковое — 2 ст. ложки (30 мл);

  • соль, молотый перец — по желанию и вкусу.

Технология приготовления:

  1. Ветчинный продукт и болгарский перец нашинковать длинной тонкой соломкой.

  2. Огурцы и редис нарезать в виде полукругов или тонких кружков.

  3. Зеленую массу мелко порубить ножом.

  4. В одной миске соединить все подготовленные ингредиенты, присыпать специями, полить маслом и перемешать.

Пищевая ценность на каждые 100 г: 95 ккал.

Полезные качества: данный вариант легких салатов на скорую руку без майонеза отличается высоким содержанием растительной клетчатки и аскорбиновой кислоты, что способствует мягкой стимуляции работы кишечника.

Ранее мы привели 3 рецепта для завтрака из творога и яиц.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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