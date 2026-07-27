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27 июля 2026 в 08:15

5 лучших блюд с болгарским перцем: простые салаты, супы, обеды и ужины

5 лучших блюд с болгарским перцем 5 лучших блюд с болгарским перцем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Из болгарского перца получаются отличные и горячие, и холодные блюда. Его можно добавлять в салаты и супы, в запеканки и рагу. И, конечно, не забывайте о фаршированных перцах — универсальное блюдо 2 в 1. В этой подборке собрали много простых рецептов вкусных блюд с этим замечательным ингредиентом.

Рецепт № 1. Фаршированные болгарские перцы — вечная классика

Подготовьте 8–10 болгарских перцев, аккуратно срезав верхушки и вычистив семена. Для начинки соедините 500 г фарша, 100 г заранее отваренного риса, 1 мелко нашинкованную луковицу и 1 натертую морковь, приправив смесь солью, перцем и любимой зеленью. Плотно наполните перцы приготовленным фаршем и уложите их вертикально в кастрюлю.

Отдельно приготовьте соус, смешав 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды и немного сметаны. Залейте перцы полученной заправкой, накройте крышкой и томите на небольшом огне 40–45 минут.

Готовое блюдо получается невероятно сочным, аппетитным и сытным.

  • Совет: для диетического варианта используйте куриный фарш и больше овощей в начинке.

Рецепт № 2. Салат из болгарского перца с огурцами и луком

Нарежьте 3–4 болгарских перца сочной соломкой, 2 огурца — аккуратными кружочками, а 1 красную луковицу нашинкуйте тонкими полукольцами. Выложите овощи в салатник и засыпьте щедрым пучком мелко рубленной свежей зелени.

Для заправки соедините 2 ст. л. оливкового масла с 1 ст. л. лимонного сока, добавьте соль и свежемолотый перец по вкусу. Политый соусом салат тщательно перемешайте и дайте ему настояться 10–15 минут, чтобы овощи обменялись ароматами.

Закуска получается невероятно свежей, по-настоящему хрустящей и наполненной ярким летним вкусом.

Салат выходит свежим и хрустящим.

  • Совет: для более насыщенного вкуса добавьте немного феты или брынзы.

Рецепты с болгарским перцем Рецепты с болгарским перцем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Рагу с болгарским перцем и мясом

Обжарьте 400 г мяса небольшими кусочками до золотистой корочки. Добавьте к нему 2 нашинкованные луковицы, 2 натертые моркови и 3–4 болгарских перца, нарезанных соломкой, после чего обжаривайте все вместе еще 7–8 минут.

Затем отправьте в кастрюлю 3 картофелины, нарезанные кубиками, и 2 измельченных помидора. Приправьте блюдо солью, свежемолотым перцем и 1 ч. л. ароматической паприки. Влейте 300 мл воды, накройте крышкой и томите на медленном огне 35–40 минут до полной мягкости ингредиентов.

Готовое рагу выходит невероятно сочным, ароматным и очень сытным.

  • Совет: болгарский перец добавляйте ближе к концу — он сохранит яркий цвет и хруст.

Рецепт № 4. Запеканка с болгарским перцем и сыром

Нарежьте 3–4 болгарских перца сочной соломкой, 2 помидора — аккуратными кружочками, а 1 луковицу нашинкуйте полукольцами. Смажьте форму для запекания маслом и выложите овощи красивыми слоями, пересыпая их тертым сыром.

В отдельной емкости взбейте 3 яйца с 150 мл молока и щепоткой соли. Залейте овощи яично-молочной смесью и отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 25–30 минут.

Готовая запеканка получается яркой, невероятно сочной и с аппетитной золотистой сырной корочкой.

  • Совет: добавьте в заливку немного сметаны — вкус будет более легким.

Запеканка с болгарским перцем Запеканка с болгарским перцем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 5. Легкий суп с болгарским перцем и овощами

Обжарьте 1 нашинкованную луковицу и 1 натертую морковь до золотистого цвета. Добавьте к ним 2–3 болгарских перца, нарезанных изящной соломкой, 2 картофелины кубиками и 2 измельченных помидора.

Залейте овощную смесь 1,5 л воды, посолите по вкусу и варите на умеренном огне 15–18 минут до готовности картофеля. В самом конце добавьте мелко рубленную свежую зелень и пропущенный через пресс чеснок, затем снимите с огня и дайте супу настояться пару минут.

Первое блюдо получается невероятно легким, аппетитным и ароматным. Отличный обед!

  • Совет: можно добавить горсть риса или вермишели, будет более сытно.

Полезные советы

  • Выбирайте молодые, крупные перцы — они сочнее и вкуснее. Красные перцы обычно самые сладкие.

  • Если будете жарить перец, то не переусердствуйте. Нужно, чтобы он оставался слегка хрустящим.

  • В супы и рагу добавляйте перец ближе к концу приготовления.

  • Готовые блюда можно замораживать — перцы хорошо переносят заморозку.

  • Болгарский перец отлично сочетается с мясом, сыром, томатами и зеленью.

  • Если вы готовите фаршированный перец, не жалейте времени на томатный соус — он впитывается в начинку и делает блюдо сочным.

  • Запеченный перец можно хранить в холодильнике несколько дней, полив оливковым маслом, — это отличная заготовка для салатов и бутербродов.

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