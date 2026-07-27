Грецкие орехи не беру: рулетики из баклажанов делаю так — бюджетная закуска, которую съедают первой

Грецкие орехи не беру: рулетики из баклажанов делаю так — бюджетная закуска, которую съедают первой

Эти рулетики отличаются от классического варианта необычной начинкой.

Жареный арахис придает ей приятную текстуру и легкий ореховый вкус, а фета, вяленые томаты и свежая зелень делают закуску яркой, сочной и очень ароматной.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 2 шт., жареный арахис — 80–100 г, греческий йогурт — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., сыр фета — 100 г, вяленые томаты — 70 г (можно и без них), чеснок — 3 зубчика, свежая мята — 10–15 листиков, укроп — несколько веточек, кинза или петрушка — несколько веточек, сахар — 1 щепотка, растительное масло, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Жареный арахис измельчите в мелкую крошку. Фету соедините с греческим йогуртом, добавьте мелко нарезанные вяленые томаты, майонез, рубленую зелень, щепотку сахара, соль и перец. Постепенно подсыпайте арахис, пока начинка не станет густой и пластичной.

Чеснок разотрите и смешайте с небольшим количеством растительного масла. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, слегка посолите и запеките. Слегка смажьте чесночным маслом. На край каждой пластинки выложите порцию начинки, сверните плотным рулетиком и переложите на блюдо. Перед подачей украсьте свежей зеленью и небольшими кусочками огурца.

Личный опыт

Я чаще всего готовлю эти рулетики именно с арахисом — вкус получается интересным, а начинка становится плотной и отлично держит форму. Если дать закуске постоять в холодильнике около получаса, все ароматы объединяются и рулетики становятся еще вкуснее.