Клубничное варенье больше не варю, а жарю: получается ягодка к ягодке, янтарный, как мед

Клубничное варенье больше не варю, а жарю: получается ягодка к ягодке, янтарный, как мед

Беру килограмм клубники, килограмм сахара и сковороду — варю варенье не в тазу, а на плите, за 15 минут. Клубнику мою, обсушиваю, выкладываю на горячую сковороду с небольшим количеством воды, жарю 5–10 минут, затем добавляю сахар и лимонную кислоту. Благодаря высокой температуре и большой площади испарения жидкость уходит быстро, сахар достигает нужной концентрации, и варенье получается густым, янтарным, с целыми ягодами.

Никаких тазов и многочасового стояния. Получается обалденная вкуснятина: насыщенный клубничный вкус, яркий цвет, ягодки упругие, а сироп густой, как мёд. Готовится за четверть часа вместо привычных двух часов. Для приготовления вам понадобится: 1 кг спелой клубники (не переспелой), 1 кг сахара, 1/3 ч. ложки лимонной кислоты, 2 ст. ложки воды (по желанию). Клубнику вымойте, удалите хвостики, обсушите. На глубокой сковороде разогрейте воду, выложите ягоды. После закипания жарьте на среднем огне 5–10 минут, помешивая, чтобы испарилась лишняя влага. Добавьте сахар и лимонную кислоту, с момента закипания варите ещё 5 минут, снимая пену. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала жарить клубничное варенье на сковороде. Даже те, кто никогда не варил варенье, справились за 20 минут. Кстати, вместо лимонной кислоты можно добавить сок лимона — вкус станет свежее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.