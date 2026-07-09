Маринованные помидоры в банке: три неожиданных рецепта для яркой закрутки

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Закатайте маринованные помидоры в банке 1 л, и ваша зима будет самой яркой

Маринованные помидоры в банке: три неожиданных рецепта для яркой закрутки

Хотя до приближения холодов еще ой как далеко, и погода за окном не даст соврать, однако каждая хозяйка уже сейчас, заранее, стремится сохранить частичку яркого и вкусного лета в стеклянной таре. Маринованные помидоры в банке объемом 1 литр — самый практичный формат: содержимое съедается за один раз, не успевая надоесть. Чтобы зимние заготовки стали предметом гордости, стоит попробовать менее традиционные способы приготовления.

Томаты с имбирем и цедрой лайма

Этот рецепт заимствует восточные нотки, где свежесть цитруса и острота корня имбиря создают невероятный ароматический букет.

Ингредиенты: помидоры (крепкие плоды — 600 г), вода (500 мл), сахар (3 ст. л.), соль (морская — 1 ст. л.), яблочный уксус (6% — 2 ст. л.), свежий корень имбиря (пластинки — 3–4 шт.), цедра лайма (1 ч. л.), кориандр (семена — 0,5 ч. л.).

Приготовление. В литровую банку уложите имбирь, кориандр и цедру. Заполните плодами. Залейте кипятком на 5 минут, слейте воду, добавьте в нее сахар и соль, вскипятите. В банку влейте уксус, залейте кипящим маринадом и закатайте.

КБЖУ на 100 г: 39 ккал, белки — 0,7 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 8,6 г.

Свойства: имбирь обладает мощным противовоспалительным действием, но с осторожностью должен употребляться людьми с гипертонией.

Помидоры в яблочном соке со свежим базиликом

Вместо привычного маринада используется натуральный яблочный сок, который придает овощам мягкий десертный оттенок и природную сладость.

Ингредиенты: помидоры (плотные — 600 г), сок яблочный (натуральный, свежевыжатый — 500 мл), соль (поваренная — 1 ч. л.), базилик (свежий, фиолетовый — 3 веточки), душистый перец (горошком — 4 шт.).

Приготовление. Базилик и перец уложите в банку к помидорам. Яблочный сок доведите до кипения с солью. Залейте плоды соком, накройте крышкой и стерилизуйте баночку в кипящей воде 10 минут, затем сразу закатайте.

КБЖУ на 100 г: 35 ккал, белки — 0,6 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 7,9 г.

Свойства: яблочный сок богат пектином, нормализующим пищеварение, однако его высокая кислотность не рекомендуется при обострениях заболеваний ЖКТ.

Маринованные помидоры в банке: три неожиданных рецепта для яркой закрутки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Томаты с грецким орехом и мускатным цветом

Это редкий рецепт, где нотки ореха и пряного муската делают вкус помидоров бархатистым и изысканным.

Ингредиенты: помидоры (сливовидные — 600 г), вода (500 мл), сахар (2 ст. л.), соль (1 ст. л.), винный уксус (белый 6% — 2 ст. л.), ядра грецкого ореха (3–4 шт.), мускатный цвет (или мускатный орех — 1/4 ч. л.), семена укропа (щепотка).

Приготовление. В банку поместите орехи, семена укропа и мускат. Плотно уложите томаты. Залейте кипятком, через 10 минут воду слейте в сотейник, добавьте сахар и соль, вскипятите. В банку добавьте уксус, залейте маринадом и закатайте.

КБЖУ на 100 г: 52 ккал, белки — 1,1 г, жиры — 2,5 г, углеводы — 6,2 г.

Свойства: грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, однако они крайне калорийны и могут вызвать аллергическую реакцию.

Экспериментируя с составом специй и заливок, можно добиться уникальных вкусовых сочетаний. Такие маринованные помидоры в банке станут не просто закуской и типичной заготовкой, а полноценным украшением стола, напоминая о лете даже в самый лютый мороз.

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