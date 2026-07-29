Никакого больше лечо по-венгерски — делаю помидоры с болгарским перцем и чесноком: идеальная дачная закуска

Беру помидоры, болгарский перец и чеснок — готовлю заливку, заливаю дольки томатов, добавляю укроп и через пару часов на столе сочная, пряная закуска, которая становится ещё вкуснее на следующий день. Помидоры пропитываются ароматным маслом с паприкой и чесноком, оставаясь упругими, но нежными, а укроп добавляет свежести. Это идеальный вариант для дачи, пикника или быстрого ужина — минимум усилий, максимум вкуса. Готовится без варки, без стерилизации, а хранится в холодильнике несколько дней.

Для приготовления понадобится: 700 г помидоров, 1 болгарский перец, 3–4 зубчика чеснока, пучок укропа, 4 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 2 ч. ложки сахара, ½ ч. ложки сладкой паприки, чёрный перец по вкусу. Перец и чеснок измельчите в блендере до однородности, добавьте масло, соль, сахар, паприку и перец, перемешайте. Помидоры нарежьте на 4 части, уложите в контейнер, залейте заправкой, добавьте рубленый укроп, перемешайте. Оставьте в холодильнике на 2 часа (или на ночь). Подавайте охлаждёнными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту закуску — дачники съели за вечер, даже не дождавшись следующего дня. Я добавила в заливку немного острого перца и базилика, а вместо укропа взяла кинзу. Кстати, можно использовать зелёные помидоры — будет пикантнее. Находка, а не рецепт!