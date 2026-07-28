Ставлю разогревать духовку, а в это время смешиваю грибы с яйцом: шампиньоны не текут, с корочкой — закуска на стол

Ставлю разогревать духовку, а в это время смешиваю грибы с яйцом: шампиньоны не текут, с корочкой — закуска на стол

Это невероятно простой и вкусный способ приготовить грибы. Шампиньоны получаются не водянистыми, а с хрустящей корочкой. Такая закуска подходит и для повседневного ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: 500 г свежих шампиньонов, 1 яйцо, 2 ст. л. крахмала, соль, перец, любимые специи (паприка, сушеный чеснок), зелень для подачи. Грибы вымойте, обсушите, крупные разрежьте пополам, смешайте с взбитым яйцом, добавьте специи и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы каждый гриб был покрыт. Выложите в один слой на противень с пергаментом и запекайте 15–20 минут при 200 градусах до золотистой корочки, подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить закуску из грибов в яйце. Удивило, что шампиньоны не потекли в духовке, а сразу стали румяниться. Совет: используйте только сухие грибы, чтобы крахмал лучше держался.

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